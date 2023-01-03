Verstappen: "Neden sürekli Hamilton'la kaza yaptığımı bilmiyorum"

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İkili, 2021'in başından bu yana; Suudi Arabistan Grand Prix'sinden, sezonun son yarışı olan yakın mücadele verdikleri tartışmalı şampiyonluk savaşına kadar çok kez karşı karşıya geldiler ve toplamda beş kez temas yaşadılar.

Olayların çoğu 2021'de meydana geldi. Verstappen'in domine ettiği 2022 sezonunda ise Hamilton, Mercedes W13'ün performans eksikleri nedeniyle şampiyonluk mücadelesinde yer almadı. Ancak George Russell'ın kazandığı Brezilya GP'sinde ikili tekrar temas yaşadı.

İkilinin son pist üstü mücadelelerinden bu yana neredeyse bir yıl geçmişti ve Verstappen, daha sonra Ferrari'den Charles Leclerc ve Russell ile temiz bir şekilde mücadele etti.

Autosport'a verdiği özel röportajda Verstappen'e, yarış stilini 'inatçı' olarak tanımlamanın doğru olup olmadığı soruldu; özellikle de Hamilton ile yaşadıkları olaylar göz önüne alındığında.

Red Bull pilotu, “Söyleyeceklerim konusunda dikkatli olmalıyım ama bu yıl mücadele ettiğim herkesle aramızda gerçekten zor, agresif savaşlar oldu ama hiçbir zaman temas yaşamadık."

“Ama Lewis'le mücadele ettiğimde durum çok farklı oluyor, sebebini anlayamıyorum."

“Tamam, bu yıl pek mücadele etmedim. Ama Brezilya'da Lewis'le karşı karşıya geldiğimizde yine temas yaşadık. Ayrıca bunun için ben suçlandım, bence bu adil değildi."

“Eğer buna bir 'yarış kazası' denseydi, benim için sorun olmazdı."

“Ama anlamıyorum. Belki de bu sadece bir nesil meselesidir, aynı nesilden olduğumuz pilotlarla birbirimizi daha iyi anlıyoruz, birbirimize karşı daha nazik davranıyoruz. Ama gerçekten bilemiyorum."

Sir Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Pist üstü mücadele verirken herkese aynı savunmayı yapıyorum, Lewis'e farklı hamleler yapmıyorum."

“Çünkü bir gün önce George ile [Russell'ın atak yapıp Verstappen'i geçtiği Interlagos sprint yarışında] inanılmaz bir mücadele veriyorduk: Savunma yapıyor ve geçişe izin vermiyorduk."

“Bu çok eğlenceliydi ve ben de ana yarışta aynısını yapmaya çalışıyordum, bu tür bir mücadele veriyordum. Ama ne yazık ki bunu başaramadık." dedi.

Hamilton'la yarışma konusunu tartışırken neden dikkatli olması gerektiği konusunda Verstappen şunları söyledi: "Çünkü İngiltere'de bu çok hızlı bir şekilde eleştiri olarak algılanabilir."

“Ve bu konuda bana uyarı gelebilir."

“Lewis'e sporda başardıkları için her zaman büyük saygı duyuyorum ama neden diğerleriyle olduğu gibi yarışamadığımızı gerçekten anlamıyorum."

“Elbette herkesin yaklaşımı farklıdır: Örneğin Charles'ın George'dan, Carlos'tan [Sainz], Checo'dan [Perez] ya da başka birinden daha farklı olduğunu biliyorum."

“Bu konuda biraz daha dikkatli olmak zorundayım çünkü hemen eleştiri olarak algılanıyor. Sonra da insanlar sizden nefret etmeye başlıyor. Benim niyetim bu değil."