Verstappen: "Neden sürekli Hamilton'la kaza yaptığımı bilmiyorum"

İkili, 2021'in başından bu yana; Suudi Arabistan Grand Prix'sinden, sezonun son yarışı olan yakın mücadele verdikleri tartışmalı şampiyonluk savaşına kadar çok kez karşı karşıya geldiler ve toplamda beş kez temas yaşadılar.

Olayların çoğu 2021'de meydana geldi. Verstappen'in domine ettiği 2022 sezonunda ise Hamilton, Mercedes W13'ün performans eksikleri nedeniyle şampiyonluk mücadelesinde yer almadı. Ancak George Russell'ın kazandığı Brezilya GP'sinde ikili tekrar temas yaşadı.

İkilinin son pist üstü mücadelelerinden bu yana neredeyse bir yıl geçmişti ve Verstappen, daha sonra Ferrari'den Charles Leclerc ve Russell ile temiz bir şekilde mücadele etti.

Autosport'a verdiği özel röportajda Verstappen'e, yarış stilini 'inatçı' olarak tanımlamanın doğru olup olmadığı soruldu; özellikle de Hamilton ile yaşadıkları olaylar göz önüne alındığında.

Red Bull pilotu, “Söyleyeceklerim konusunda dikkatli olmalıyım ama bu yıl mücadele ettiğim herkesle aramızda gerçekten zor, agresif savaşlar oldu ama hiçbir zaman temas yaşamadık."

“Ama Lewis'le mücadele ettiğimde durum çok farklı oluyor, sebebini anlayamıyorum."

“Tamam, bu yıl pek mücadele etmedim. Ama Brezilya'da Lewis'le karşı karşıya geldiğimizde yine temas yaşadık. Ayrıca bunun için ben suçlandım, bence bu adil değildi."

“Eğer buna bir 'yarış kazası' denseydi, benim için sorun olmazdı."

“Ama anlamıyorum. Belki de bu sadece bir nesil meselesidir, aynı nesilden olduğumuz pilotlarla birbirimizi daha iyi anlıyoruz, birbirimize karşı daha nazik davranıyoruz. Ama gerçekten bilemiyorum."

Sir Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images