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Formula 1 / Son dakika

Verstappen neden Red Bull'un sosyal medya hesaplarını takipten çıkardı?

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Verstappen neden Red Bull'un sosyal medya hesaplarını takipten çıkardı?
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Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Red Bull Racing ve Honda'nın sosyal medya hesaplarını takip etmemesi konusuna açıklık getirdi.

Honda'nın F1'den çekileceğini açıklamasının ardından, Verstappen'in Red Bull Racing ve Honda'nın sosyal medya hesaplarını takipten çıkardığı iddiaları gündeme geldi. Kontrol ettiğimizde Verstappen'in gerçekten ilgili hesapları takip etmediğini gördük.

Bu iddiaların ardından Verstappen, sosyal medya hesaplarından yeniden Red Bull Racing ve Honda hesaplarını takip etmeye başladı ancak Honda'yı bir kez daha takipten çıkardı.

Nürburgring'deki basın toplantısında bu konu gündeme geldi ve Verstappen, aslında birkaç hafta önce ilgili hesapları takibi bıraktığını söyledi.

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Verstappen, "Birkaç hafta önce bunu yapmıştım. Artık Formula 1 haberlerini okumayı sevmediğim için, takibi bıraktım. İnsanların tüm her şeyi nasıl bir araya getiriyor bilmiyorum. Sanırım bir drama yaratmak için bunu yapıyorlar."

"Sürekli olarak telefonuma bildirimler geliyor. Birileri orada burada etiketliyorlar. Bildiğiniz üzere bundan pes ettim. O videoların içinde ne olduğunu bilmem gerektiğini düşünmüyorum. Formula 1'de bunun için bulunmuyorum. Bu yüzden, Instagram'daysam diğer sporları takip ediyorum. Bunu daha çok seviyorum. Zaten her hafta padoktayım. Böylesi daha iyiydi." dedi.

Sosyal medyayı tamamen bırakmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Verstappen, "İstiyorsam, açmamayı tercih ederim. Bu çok zor bir şey değil. Ancak takip etmiyorsanız, bu daha iyi oluyor. Bu konu hakkında çok fazla drama oluşturulunca, yeniden takip etme kararı aldım. Artık çok fazla Instagram'a ve o tür şeylere bakmıyorum. Her şey yolunda." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Red Bull Racing
Editör Abdullah Çelik

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