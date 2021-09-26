Verstappen: "Neden motor değiştirdiklerini Mercedes'e sormalısınız"

Max Verstappen, bu hafta sonu için yeni motora geçti ve grid cezası aldı. Bu yüzden de yarışa son sıradan başlayacak.

Sürpriz şekilde Mercedes, geçen yarışta yeni motora geçen Valtteri Bottas'ın güç ünitesini bir kez daha değiştirdi. Fin pilot bu yüzden yarışa 17. sıradan başlayacak.

Genel görüş, Mercedes'in Verstappen'in yükselişini engellemek adına böyle bir şey yaptığı yönünde.

Verstappen, yarıştan hemen önce verdiği demeçte şöyle dedi: "Umarım her şey yolunda gider ama geçiş yapmak kolay olmayacak. Bakalım her şey nasıl gelişecek?"

"Biraz şansa ihtiyacım olacak fakat mücadeleye hazırım. "

Uzun zamandır son sıradan başlamamıştım, umarım güzel bir yarış olur."

Mercedes'in, Valtteri Bottas'ın motor değiştirme kararı sorulduğunda Verstappen, "Bunun beni engellemek için olduğunu söylüyorlar ama bence bunu bana değil onlara sorsanız daha iyi olur. Ben kendi görevlerime odaklanıyorum ve yarıştan maksimumu almaya çalışacağım." cevabını verdi.

Yarışa sekizinci başlayacak Sergio Perez ise şunları ekledi: "Önümüzde uzun bir yarış var. Bugün iyi bir başlangıç yapmak ve temiz bir ilk tur geçirmek çok önemli. Bazı pozisyonlar kazanacağıma eminim. Umarım podyum için savaşabiliriz."

"Geçiş yapmak zor olsa da bir şeyler başarmak istiyorsak bunu yapmak zorundayız."