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Formula 1 Las Vegas GP
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Verstappen, neden Las Vegas Grand Prix'i hakkında hem haklı hem haksız

Las Vegas Grand Prix'İ öncesi Max Verstappen yarışın eğlence ve ticarete aşırı vurgu yapmasıyla ilgili düşüncelerini açık bir şekilde dile getirdi. Dünya Şampiyonu pilot sizce haklı mı?

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
Yardımcı Editör Burak Yasul
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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, during his installation lap

Formula 1'in Superbowl'u olarak adlandırabileceğimiz Vegas'taki yarış, kumar ve eğlence cennetine yakışan tüm ihtişamıyla gerçekleşti. Aksiyon dolu yarış ile de tevazu eksikliğini haksız çıkardı.

Strip'in kumarhaneleri etrafındaki 50 turluk yarış büyüleyici bir heyecana sahne oldu. Yarış öncesi yapılan büyük gösterinin sportif tarafın önüne geçip geçmediği konusundaki endişeler de ortadan kalktı.

Perşembe günü yaşanan pist sorunları ve yerel halktan gelen eleştirilerin, Netflix jenerasyonu için Monaco Grand Prix'i olarak tacın üzerindeki mücevheri tehdit etmesinin ardından F1'in tarafları rahat bir nefes aldı.

Yarış öncesinde Dünya Şampiyonu Verstappen, F1'i Avrupa'daki konfor alanından çıkarıp lüresel bir eğlence haline getiren etkinlik nedeniyle yabancılaşmış hisseden geleneksel taraftarların sesi oldu.

Verstappen, "Gösteri unsuru önemli ama ben duyguyu seviyorum. Spa'ya, Monza'ya gittiğimizde çok fazla duygu ve tutku var."

"Taraftarlarında pist etrafında yapacak bir şeylere ihtiyaçları olduğunu anlıyorum. Ancak bence bir spor olarak ne yaptığımızı anlamalarını sağlamamız daha önemli. Çünkü çoğu sadece eğlenmeye geliyor."

"Hayranı oldukları şey ne? Belki de en sevdikleri sanatçıları görmek, arkadaşlarıyla birkaç kadeh içki içmek ve sonra da dışarı çıkıp çılgın bir gece geçirmek istiyorlar. Ama aslında ne yaptığımızı ya da neyi gerçekleştirmek için ortaya ne koyduğumuzu anlamıyorlar." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Verstappen'in yanıtı birçok taraftar tarafından haklı görüldü. Gerekçelerinde haklılık payı da bulunuyor.

Göz yaşartıcı bilet fiyatlarının yanı sıra perşembe günü gecikmeli yapılabilen 2. antrenman seansı öncesi taraftarların tribünlerden çıkarılması, Las Vegas GP'sinin kendilerine göre olmadığı duygusunu körükledi. Sadece Avrupa'da değil Amerika'nın da doğu yakasında sabah 03:00'da başlayan sıralama seansı ve gece 01:00'de başlayan yarış, partiye katılmak için pek iyi bir davet değildi.

Liberty Media, odak noktasını motor sporlarını izleyen çekirdek kitleden çok daha geniş bir hedef kitlesine doğru sağlam bir şekilde genişletti. Vegas'ta F1 ve takımlar, kurumsal konukları ve VIP'leri etkilemek için sayılarını iki katına çıkardı. Bu yaklaşım aynı zamanda Miami'deki yarışta da kullanıldı. Yarışın CEO'su Tom Garfinkel bu yarışı, "içinde yarış olan bir şarap ve yemek festivali" olarak tanımladı. 

Takımların bakış açısına göre, etkinlik başından beri bulunmaz bir nimetti. Dolayısıyla sponsorlar Vegas'ın sunduğu benzersiz ağırlama seçeneklerinden memnun kaldıysa, buna kim karşı çıkabilir?

F1'in kültür çatışması, Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez'in pilot tanıtımı sırasında UFC spikeri Bruce Buffer'ın yüzüne bağırmasıyla şaşkına dönmesiyle komik bir şekilde sembolize edildi. Perez'in yüz ifadesi televizyondan izleyen şaşkın taraftarların bir bölümünü temsil ediyor olabilir. 

Ama yine de, Verstappen'in eğlence ve ticarete odaklanma konusundaki bıkkınlığı devam ediyor. Ancak aynı şekilde F1 Vegas'a gelip sıradan bir gösteri de gerçekleştiremez.

Şüphesiz spor müsabakasından çok  parti ortamıyla ilgilenen pek çok taraftar olsa da, cumartesi günü F1'in gişe rekorları kıran yarışı, farklı geçmişlere sahip ilk kez gelen taraftarlardan bazıları ateşli yarış hayranlarına dönüştürmek için mümkün olan en iyi ortamı sağladı.

Herhangi bir sporun hayranı olmak için ihtiyacınız olan tek şey bir kıvılcımdır. Bunu nasıl elde ettiğiniz önemli değil.

Formula 1 eski ve yeni arasındaki dengeyi koruduğu sürece, tıpkı Monaco'nun elitizmine ve Silverstone'un gürültülü atmosferine yer olduğu gibi takvimde Las Vegas'ın eğlencesine hem de Monza'nın tarihe gömülmüş tutkusuna ihtiyaç var.

Las Vegas Grand Prix'i herkese göre değil ve muhtemelen hiçbir zaman olmayacak. Ancak 24 yarışlık bir takvimde, belki de bu sorun değildir.

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