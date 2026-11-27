Formula 1 Katar GP
Verstappen, neden Indy500'de yarışmak istemiyor?
Max Verstappen, Indy500'ün risklerine ve Nelson Piquet'nin Indianapolis'te yaşadığı ağır kazaya dikkat çekti.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 27 Kas 2026 14:10
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Jim Watson / AFP via Getty Images
Max Verstappen, Red Bull Racing ile Formula 1'in yanı sıra farklı motor sporları serilerinde yarışma hedefine sahip. Dayanıklılık yarışları, Hollandalı pilotun özellikle ilgi duyduğu alanların başında geliyor.
Ancak Verstappen, Indianapolis 500'e duyduğu hayranlığa rağmen prestijli Amerikan yarışında mücadele etmeye pek sıcak bakmıyor. Red Bull pilotu, bu isteksizliğinin yarışın beraberinde getirdiği risklerden kaynaklandığını belirtti.
Katar Grand Prix'si öncesinde basın mensuplarına konuşan Verstappen, üç kez F1 dünya şampiyonu Nelson Piquet'nin 1992 Indianapolis 500 antrenmanlarında yaşadığı kazanın bu konudaki yaklaşımını etkileyen faktörlerden biri olduğunu söyledi.
Piquet, 1992 Indianapolis 500 antrenmanlarında yaşadığı ağır kaza sonucunda iki bacağından ve ayaklarından ciddi şekilde yaralanmış, kapsamlı ameliyatlar geçirmiş ve aylar süren rehabilitasyon sürecine ihtiyaç duymuştu. Brezilyalı isim, yaşadığı ağır sakatlıklara rağmen ertesi yıl Indianapolis'e dönerek yarışa katılmaya hak kazanmıştı.
Verstappen, Piquet'nin kazasının ardından hayatının geri kalanında yaşadığı etkileri görmenin, Indianapolis 500'de yarışma konusundaki tutumunu şekillendirdiğini vurguladı.
Verstappen, "Bu yarışta iyi olmayacağımı düşündüğüm için değil. Bu tamamen risk yönetimiyle ilgili. Bu yüzden yarışmak istemiyorum."
"Yarışı izlemek hoşuma gidiyor ancak kaza yapmanın beraberinde çok yüksek bir risk taşıdığını da biliyorum. Bunun pek çok örneğini gördüm."
"Kayınpederim de orada büyük bir kaza geçirdi. Bu kazadan sonra hayatının geri kalanını nasıl geçirmek zorunda kaldığını görmek, halihazırda F1'de ve GT3'te yarışırken almak istemediğim bir risk."
"Bir noktada zaten çok fazla risk alıyorsunuz. Bu nedenle sürekli sınırda olmak zorunda olmadığınız birkaç hafta sonuna sahip olmak da iyi bir şey." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
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