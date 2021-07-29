Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı

Hamilton ve Verstappen, Silverstone'daki yarışın ilk turunda Copse Virajı'nda liderlik mücadelesi verirken temas yaşadılar ve Verstappen bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı.

Hamilton, kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle 10 saniyelik bir zaman cezası aldı fakat harika bir geri dönüşe imza atarak zafere ulaştı. Böylelikle puan farkını sekize indirmiş oldu.

Verstappen ve Red Bull, Hamilton'ın hareketini eleştirirken Christian Horner cezanın hafif olduğunu söylemişti.

Red Bull sonrasında karara itiraz ederek, FIA'dan olayı yeniden incelemesini talep etti. Şimdi olay, yeni kanıtlarla beraber tekrar gözden geçirilecek.

Perşembe günkü yapılan FIA basın toplantısında olay hakkında ilk kez basına konuşan Verstappen, yanlış bir şey yapmadığını yineledi.

Verstappen, "Sert şekilde savaştım, sert savundum ama agresif olmadım çünkü agresif olsaydım onu itebilir veya iç duvara sıkıştırabilirdim."

"Fakat ona yer bıraktım ve sonra virajımda yer açtım. Ardından onun yaptığı gibi içerideki yarış çizgisine bağlı kalır ve geri çekilmezseniz, benim dış taraftaki hızımda gittiği için tabii ki bana çarparsınız."

"Dış taraftaydım, virajımda ona yer açtım ve ondan viraja bağlı kalmasını beklemedim. O ise önden kayma yaşayarak bana çarptı." dedi.

Verstappen, Hamilton'a verilen cezayı doğru bulmadığını söyledi ve nedenini açıkladı.

Verstappen, "Temelde ana rakibinizi saf dışı bırakıyorsunuz ve sahip olduğumuz araçların temposuna baktığımızda, en iyi üçüncü takımın kilometrelerce önündeyiz."

"Normal şartlar altında rahatlıkla 40, 50 saniye önde oluyoruz. Yani 10 saniyelik bir ceza hiçbir şey yapmıyor. O yüzden kesinlikle bu ceza daha ağır olmalıydı.” dedi.

Olaydan sonra yayınlanan hakem kararında, Hamilton'ın kazada "ağırlıklı olarak suçlu" bulunduğu açıklandı. Bu, Verstappen'in de suçlu olduğu anlamına geliyor.

Verstappen, "Burada nasıl bir hata yüzdesine sahip olduğumu bilmiyorum."

“Bu atağı yapmaya çalıştı ve atağa bağlı kaldı. Elbette onun için geçişi zorlaştırmalıydım. Fakat o içeri girer girmez ve yanıma gelir gelmez virajı ona açtım ve sonra ona boşluk bıraktım."

"Pistten tamamen çıkmamı ve sonra da pozisyonumu korumamı beklemiyor olmalılar ki muhtemelen pist dışına çıkamayacağınızı söylerler. Yani kendi açımdan bakarsam, bu olayda belli bir payım olduğunun söylenmesine şaşırdım." dedi.

Hamilton, Silverstone'daki yarışın sonlarında, aynı virajda Charles Leclerc'i içeriden geçti ve yarışın liderliğini aldı.

Verstappen, Hamilton'ın hamlesinin, o virajda geçiş yaparken temas olmayabileceğinin kanıtı olduğunu söyledi.

Verstappen, "Tabii ki o noktada daha hızlı araca sahip olduğunu biliyordu, bu yüzden geçmesi an meselesiydi."

“Bu, içeri girmenin mümkün olduğunu fakat sonrasında biraz geri çekilip, yavaşlamanın ve diğer sürücüye çarpmamanın mümkün olduğunu gösteriyor."

"Bence viraj ortasında aslında Charles'tan bile daha fazla dışarı açıldım. Aynı yarışta, o virajda mücadele etmenin mümkün olduğunun harika bir örneği." dedi.