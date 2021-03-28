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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Verstappen, Hamilton'a neden bir daha atak yapamadığını açıkladı

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Max Verstappen, 2021 Formula 1 Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Bahreyn GP'nin son bölümünde, bir defa atak yaptığı ancak pist sınırları ihlali nedeniyle pozisyonunu geri verdiği Lewis Hamilton'a neden ikinci kez atak yapamadığını açıkladı.

Verstappen, Hamilton'a neden bir daha atak yapamadığını açıkladı

11 turluk lastik avantajına sahip olan Verstappen, 17 turluk son lastik stintinde Hamilton'la aradaki 8 saniyenin üzerindeki farkı kapattı ve sezonun ilk yarışının son bölümleri oldukça heyecanlı geçti.

Verstappen, 56 turluk yarışın 53. turunda 4. virajda dış taraftan Hamilton'a atak yaptı. Verstappen, rakibini geçerek liderliğe yükselmeyi başardı ancak pist sınırlarını aştığı için hemen yarış yönetiminden pozisyonunu geri vermesi konusunda direktif aldı.

Aynı tur içerisinde Hamilton'a yerini geri veren Verstappen, bir daha atak yapabilecek kadar yaklaşamadı ve Hamilton, 0.7 sn farkla yarışı kazanmayı başardı.

Yarışın ardından Motorsport.com'un sorusunu cevaplayan Verstappen, "Yeri geri verdikten sonra takip etmek çok zorlaştı."

"43. turda 13. virajda içeri baktım ancak o an çok fazla arkadan kayma sorunu yaşadım. O andan sonra, daha fazla atak yapabilmem için yetecek lastiklerim kalmadı."

"Evet, lastiklerim 10 ya da 11 tur daha yeniydi ancak bu araçlarda 1.5 sn civarında yaklaştığınızda tüm avantaj bir anda gidiyor. Rüzgar ve yönü de bize yardımcı olmadı." dedi.

Verstappen ayrıca Hamilton'a pozisyonunu aynı tur içerisinde hemen vermesinin adil olmayacağını söyledi.

Verstappen, "Onu hemen sonrasında geçirseydim, bu adil olmazdı. O zaman çok yakın olurdum ve DRS ile kolay bir geçiş olurdu. Bu yüzden 10. virajdan sonra bunu yapmalıydım." dedi.

Takım Patronu Christian Horner, uyguladıkları stratejiden mutlu olsa da Verstappen mutlu olmadığını dile getirdi.

Verstappen, "Son birkaç senedir sahip olduğumuz araçlarla, pist üstü pozisyonu çok önemli. Bugün o pozisyonu verdik." dedi.

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Tsunoda: ''Fernando’yu geçtiğimde çok duygulandım''

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Red Bull Racing
Editör Alex Kalinauckas

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