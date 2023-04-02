Verstappen neden grid pozisyonundan ötürü ceza almadı?

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Bu sezon ilk iki yarışta grid pozisyonlarına doğru yerleşilip yerleşilmediği meselesine epey dikkat eden FIA, bu sebeplerden ötürü Esteban Ocon ve Fernando Alonso'ya ceza vermişti.

Bu nedenle Avustralya GP'sinin son durarak startında Verstappen'in griddeki yerinin biraz ilerisine yerleşmesine rağmen incelemeye dahi alınmaması epey dikkat çekti.

Verstappen'in konumlanması Ocon ve Alonso gibi ceza alacak bir konumlanma gibi dursa da aslında durum oldukça farklı, nitekim kural kitabındaki ifadelere bakıldığında, Verstappen'in lastiklerin yerleştirilmesiyle ilgili bir sorun yaşamadığı açıkça görülmektedir.

Sıralama kutularına ilişkin kurallar yönetmeliklerin 48. Maddesinde yer almaktadır ve Ocon ve Alonso'nun ihlal ettiği kilit madde c) bendidir.

Bu maddeye göre "ön lastiklerinin temas alanının herhangi bir kısmı (ön ve yan) start sinyali anındaki çizgilerin dışındaysa." ihlali gerçekleştiren pilot cezalandırılıyor.

Verstappen'in pozisyonunu daha yakından incelediğimizde ön lastiğin bir kısmının çizgiyi aştığını, ancak gerçek temas alanının hiçbir zaman grid pozisyonunun dışında olmadığı görülüyor.

Dolayısıyla bu sadece Verstappen'in ilk viraja doğru kritik koşuda kendisine mümkün olduğunca fazla avantaj sağlamak için aracı konumlandırırken sınırları zorlamasından ibaret.

Ancak mevcut nesil araçlarda kokpitten görüş mesafesi çok kısıtlı olduğundan, Verstappen'in aracını konumlandırmasının ne kadarının şansa, ne kadarının muhakemeye bağlı olduğunu bilmek zor.