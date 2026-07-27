Verstappen: "Nasıl ikinci olduğumuzu ben bile anlamıyorum"
Macaristan GP'sinde araç dengesiyle boğuşmasına rağmen 2. sırada finiş gören Max Verstappen, yarışın ardından aracında beklenmedik bir hasar tespit edildiğini açıkladı.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Hungaroring hafta sonu boyunca araç dengesinden şikâyet eden ve podyum mücadelesinde zorlanan Max Verstappen, Macaristan GP'sini 2. sırada tamamlayarak sürpriz bir sonuç elde etti. Yarışın ardından araçtan indiğinde beklenmedik bir durumun kendisini karşıladığını belirten Hollandalı pilot, tabanda ve gövdede hasar meydana geldiğini açıkladı.
Yarışın ilk bölümünde Ferrari pilotu Lewis Hamilton ile podyum savaşı veren Verstappen, pit stop aşamasında rakibinin gerisine düşmesine rağmen pist üstünde yaptığı şık manevrayla pozisyonunu geri almayı başardı.
Yarış sonrasında basın mikrofonuna konuşan dört kez dünya şampiyonu, hafta sonu boyunca yaşadığı denge sorunlarının yarışta da devam ettiğini vurguladı: "Dün yaşadığım problemlerin aynısıyla boğuşmaya devam ettim. Aracın arka kısmında yol tutuşu yok denecek seviyedeydi ve bir noktada lastik aşınması çok ciddi seviyelere ulaştı.”
“Yine de startta ön sıralara tırmanmak ilk bölümümüzü idare ettik. Pitlerde strateji olarak geri kalsak da Lewis’e yaptığım geçiş yarışımızın ikinci bölümümü çok daha pürüzsüz hale getirdi."
Son turlardaki yumuşak lastik stratejisine ve yarış sonunda fark ettiği hasara değinen Verstappen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son bölümde takım beni yumuşak lastiklere geçirdi. İlk başta bu laktiklerle yarışı tamamlamanın çok zor olacağını düşündüm fakat nasıl olduysa strateji işe yaradı.”
“Şu an nasıl ikinci olduğumuzu ben bile gerçekten anlamıyorum ama takım olarak harika bir iş çıkardık.”
“Aracın durumu göz önüne alındığında beklentilerimizin çok üzerinde bir performans sergiledik.”
“Üstelik nasıl olduğunu bilmiyorum ama araçtan indiğimde hasar aldığımızı gördüm. İşimiz kesinlikle kolay değildi, buna rağmen ikinci olmak harika bir şey."
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