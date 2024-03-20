Verstappen: "Müzik dinlemiyorum çünkü ihtiyaç duymuyorum"

Max Verstappen, geride kalan üç yılda üç sürücüler şampiyonluğu elde etti ve elde ettiği başarıları her geçen gün daha da arttırıyor.

Özel hayatını herkesten uzak yaşamayı seçen Verstappen, kendisiyle alakalı bilinmeyen bazı yönleri paylaştı.

Formule1.nl'ye konuşan Verstappen, müzikle arasının pek iyi olmadığını dile getirdi.

Geçen yıl takım radyosunda "Green Green Grass of Home" şarkısından bir bölüm söylediği düşünüldüğünde, müziğin hayatında önemli bir rol oynayıp oynamadığı sorusuna Verstappen şöyle yanıt verdi: "Hayır. Neredeyse hiç müzik dinlemiyorum."

"Birçok insanın starttan önce kendini rahatlamak için müzik dinlediğini biliyorum."

"Fakat benim buna ihtiyacım yok. Bazen arabada radyo çalıyor ama bundan fazlası olmuyor."

"Antrenman yaparken müzik dinlemem, koşarken de kulaklık takmayı sevmem."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the winners trophy on the podium Fotoğraf: Mark Sutton

"Evde genellikle televizyon açık oluyor. Atmosfer için müziğe ihtiyacım olmuyor. Küçük Penelope (Kelly Piquet'nin kızı) ya da birbirlerine terör estiren kedilerim bu konuda çok daha iyi."

Verstappen, sosyal medyada da çok aktif değil.

"Evet çünkü özel hayatımın kamuya açık olmaması gerektiğini düşünüyorum."

"Formula 1 dünyasındaki kişilerin hesaplarını takip etmiyorum, Formula 1 haberleri -sosyal medya- akışımda görünmüyor."

"Biraz denge bulmak için diğer sporları takip ediyorum. Evdeyken padokta neler olup bittiğini bilmek istemiyorum."

"Her yarış hafta sonu mümkün olan en iyi işi yapmaya çalışıyorum çünkü yarış bittiğinde aynaya bakıp tüm gücümü verdiğimi söyleyebiliyorum."

"Formula 1 harika bir seri. Başarılı olmak harika ama hayatta her şey bu değil. Bunun farkına varmak önemli."

"Tüm hayatım bu değil. Bu yaklaşım daha önce de işe yaradı."