Verstappen: "Müzik dinlemiyorum çünkü ihtiyaç duymuyorum"

Max Verstappen, geride kalan üç yılda üç sürücüler şampiyonluğu elde etti ve elde ettiği başarıları her geçen gün daha da arttırıyor.

Özel hayatını herkesten uzak yaşamayı seçen Verstappen, kendisiyle alakalı bilinmeyen bazı yönleri paylaştı.

Formule1.nl'ye konuşan Verstappen, müzikle arasının pek iyi olmadığını dile getirdi.

Geçen yıl takım radyosunda "Green Green Grass of Home" şarkısından bir bölüm söylediği düşünüldüğünde, müziğin hayatında önemli bir rol oynayıp oynamadığı sorusuna Verstappen şöyle yanıt verdi: "Hayır. Neredeyse hiç müzik dinlemiyorum."

"Birçok insanın starttan önce kendini rahatlamak için müzik dinlediğini biliyorum."

"Fakat benim buna ihtiyacım yok. Bazen arabada radyo çalıyor ama bundan fazlası olmuyor."

"Antrenman yaparken müzik dinlemem, koşarken de kulaklık takmayı sevmem."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the winners trophy on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton