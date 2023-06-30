Verstappen: "Mutluyum fakat önümüzde çok uzun bir hafta sonu var"
Red Bull pilotu Max Verstappen, pole pozisyonunu kazandığı için mutlu olduğunu fakat hafta sonunun kalanının kolay geçmeyeceğini söyledi.
Hollandalı pilot, pist limitlerinden ötürü zorlu geçen sıralama turlarında iyi bir performans sergiledi ve pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
Seansın kolay olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Hayır, tüm bu pist sınırları nedeniyle çok zordu."
"Pist sınırlarını bilerek aşmıyoruz. Tüm bu yüksek hızlı virajlarda beyaz çizgiyi değerlendirmek çok zor."
"İşte bu yüzden bugün ben de dahil olmak üzere pek çok kişinin o çizgiyi aştığını görebiliyordunuz."
"Q3'ün ilk bölümünde bile her şey pist limitlerinin içerisinde kalmakla alakalıydı, sadece garanti bir tur istiyordunuz."
"Bu da keyfi biraz kaçırıyor fakat yine de yeterince iyi bir tur attığımızı düşünüyorum."
"Elbette pole pozisyonunda olmaktan çok mutluyum fakat önümüzde hâlâ çok uzun bir hafta sonu var." cevabını verdi.
Pist limitlerinin neden bu kadar zor olduğu sorusuna Hollandalı pilot, "Her yıl burası çok zor geçiyor."
"Bu araçlar çok büyük ve ağır. Bu hızlarda bu genişlikteki çizgiyi değerlendirmek inanılmaz derecede zor." dedi.
Verstappen hafta sonunun kalanının kolay olmayacağını kabul ediyor ancak hedefini galibiyet olarak belirliyor.
"Bunun farklı bir hafta sonu olduğunu biliyoruz fakat bugünden tabii ki çok mutluyum. Yarın yine çok farklı bir gün olacak ama en azından araç hızlı ve bu da sanırım en önemli şey."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
2023 Avusturya GP: Ana yarış için pole pozisyonu Verstappen'e gitti, Leclerc ikinci
Leclerc: "Red Bull'a bu kadar yakın olmayı beklemiyorduk"
Son Haberler
Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı
Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı
Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum"
Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum" Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum"
FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek
FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek
Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu"
Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu" Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.