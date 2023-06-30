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Verstappen: "Mutluyum fakat önümüzde çok uzun bir hafta sonu var"

Red Bull pilotu Max Verstappen, pole pozisyonunu kazandığı için mutlu olduğunu fakat hafta sonunun kalanının kolay geçmeyeceğini söyledi.

Kemal Şengül
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Hollandalı pilot, pist limitlerinden ötürü zorlu geçen sıralama turlarında iyi bir performans sergiledi ve pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Seansın kolay olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Hayır, tüm bu pist sınırları nedeniyle çok zordu."

"Pist sınırlarını bilerek aşmıyoruz. Tüm bu yüksek hızlı virajlarda beyaz çizgiyi değerlendirmek çok zor."

"İşte bu yüzden bugün ben de dahil olmak üzere pek çok kişinin o çizgiyi aştığını görebiliyordunuz."

"Q3'ün ilk bölümünde bile her şey pist limitlerinin içerisinde kalmakla alakalıydı, sadece garanti bir tur istiyordunuz."

"Bu da keyfi biraz kaçırıyor fakat yine de yeterince iyi bir tur attığımızı düşünüyorum."

"Elbette pole pozisyonunda olmaktan çok mutluyum fakat önümüzde hâlâ çok uzun bir hafta sonu var." cevabını verdi.

Pist limitlerinin neden bu kadar zor olduğu sorusuna Hollandalı pilot, "Her yıl burası çok zor geçiyor."

"Bu araçlar çok büyük ve ağır. Bu hızlarda bu genişlikteki çizgiyi değerlendirmek inanılmaz derecede zor." dedi.

Verstappen hafta sonunun kalanının kolay olmayacağını kabul ediyor ancak hedefini galibiyet olarak belirliyor.

"Bunun farklı bir hafta sonu olduğunu biliyoruz fakat bugünden tabii ki çok mutluyum. Yarın yine çok farklı bir gün olacak ama en azından araç hızlı ve bu da sanırım en önemli şey."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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