Formula 1 Las Vegas GP

Verstappen mutlu: "Çok iyi bir seans geçirdik"

Las Vegas GP sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayan ancak Kimi Antonelli’nin cezasıyla yarışa ilk sıradan başlayacak olan Max Verstappen, Red Bull'un seansı iyi yönettiğini belirtti.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 21 Kas 2026 05:21

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Max Verstappen, sıralama turlarında Red Bull'un gösterdiği performanstan memnun olduğunu ifade etti.

Hollandalı pilot, hafta sonu boyunca yaşadıkları sorunları daha iyi anlamaya ve mevcut paketten en iyi şekilde yararlanmaya çalıştıklarını söyledi.

Günün ardından sıralama turlarını değerlendiren Verstappen, şu şekilde konuştu: "Hâlâ Brezilya'da da araçta bulunan bazı sorunlarla mücadele ediyorum ama bu hafta sonu bunları daha iyi anlamaya ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”

"Bence çok iyi bir sıralama seansı geçirdik. Hava koridorunun etkisiyle elde ettiğim Q3'teki ilk turum, neredeyse yapabileceğimin en iyisiydi."

"İlk çizgide yer almak bizim için oldukça iyi bir sonuç."

Seansın en büyük zorluğunun ne olduğu sorulan Verstappen, "Pist sıcaklığı ve doğru pozisyonda olmak..."

"Burada çok fazla düzlük bulunduğu için bunu başarmak inanılmaz derecede zor."

"Ancak bence her şeyi iyi uyguladık. Bu nedenle sonuçtan memnun olabiliriz." yanıtını verdi.

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- Motorsport.com Ekibi

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