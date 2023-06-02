Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü"
Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, cuma gününün ardından araçta çok iyi hissettiğini söylüyor.
Red Bull pilotu Max Verstappen, cuma günü gerçekleştirilen iki antrenman seansında da baştan sona çok iyi bir performans sergiledi.
Çok iyi turlar çıkaran Verstappen, hem birinci hem de ikinci antrenman seansını lider tamamlayan isim oldu.
Seansların ardından konuşan Hollandalı pilot, araçta iyi hissettiğine vurgu yaptı.
Verstappen, "Bugün sürüş yapmak çok keyifliydi. F1 araçları genellikle yüksek hızda daha iyi hissettiriyor, bu yüzden benim için bu son iki virajda sürüş yapmak çok keyifliydi."
"Birkaç aracı takip etmeye çalıştım ve bu açıdan da iyi görünüyordu. Geçiş anlamında olumlu bir sürpriz oldu."
"Ayrıca genel olarak çok iyi bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum, araç çok iyi bir aralıktaydı."
"Elbette ufak tefek geliştirilmesi gereken şeyler var. Fakat ister tek tur, ister yarış temposu olsun her şey iyi görünüyor."
"Kendi açımdan bakarsam, hem genel hissiyat hem de lastiklere bakma konusunda çok rahattım. Şimdi diğerlerinin tur zamanlarına da bakmam gerekiyor ama benim açımdan iyi bir gündü."
Tümsekler sorulduğunda Verstappen, "Çok kötü değildi. Bu pist birkaç yıl önce yeniden asfaltlandı ve oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim." dedi.
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