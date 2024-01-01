Verstappen: "Mükemmel olmak istiyorum!"
Max Verstappen, pistte rakipleri tarafından zorlanmanın kendisi için gerekli olmadığını, çünkü zaten her yarışta mükemmellik için kendisine meydan okuduğunu açıkladı.
2023'te Red Bull düzenlenen 22 yarışın 21'ini kazanırken, bu galibiyetlerin 19'unu Verstappen elde etti.
Red Bull dışında bir takımın elde ettiği tek zafer Carlos Sainz'ın Singapur Grand Prix'sini kazanması oldu.
Sezon sonu Abu Dabi Grand Prix'sinde Kanal 4 tarafından kendisine yöneltilen 'meydan okumaları sevip sevmediği' yönündeki soruya Verstappen şu yanıtı verdi: "Bu yıl iyiydi. Her şeyden çok keyif aldım."
Daha sonra Verstappen'e, kendisini takip eden pilotların daha da rekabetçi olmasını isteyip istemediği soruldu.
Verstappen ise standartlarını yüksek tutmak için kendisini zorlayan başka bir pilota ihtiyaç duymadığını açıkladı.
Verstappen kendisine meydan okunmasını isteme fikriyle ilgili olarak, "Benim için böyle bir şey olduğunu sanmıyorum."
"Çünkü içinde bulunduğum her hafta sonu zaten kendime meydan okuyorum."
"Mükemmel olmak istiyorum. Mükemmelliğin, yani tamamen mükemmel olmanın mümkün olmadığını biliyorum ama her hafta sonu buna olabildiğince yakın olmaya çalışıyorum."
"Şampiyonluğu kazandığımda bile kazanmaya uğraşmak yerine öylesine piste çıkabilirdim ama ben öyle değilim, etrafımdaki insanlar da öyle değil." yorumlarında bulundu.
Horner: "Verstappen'in F1'de bir 'halkla ilişkiler robotu' olmasını istemiyoruz"
Horner: "Verstappen'in F1'de bir 'halkla ilişkiler robotu' olmasını istemiyoruz" Horner: "Verstappen'in F1'de bir 'halkla ilişkiler robotu' olmasını istemiyoruz"
Verstappen: "Red Bull'un hâlâ kendisini cadde pistlerinde geliştirmesi gerekiyor"
Verstappen: "Red Bull'un hâlâ kendisini cadde pistlerinde geliştirmesi gerekiyor" Verstappen: "Red Bull'un hâlâ kendisini cadde pistlerinde geliştirmesi gerekiyor"
Red Bull RB20, zorunlu FIA çarpışma testini geçemedi!
Red Bull RB20, zorunlu FIA çarpışma testini geçemedi! Red Bull RB20, zorunlu FIA çarpışma testini geçemedi!
Marko: "Honda güç ünitesi 2026'ya kadar iyi çalışmak zorunda"
Marko: "Honda güç ünitesi 2026'ya kadar iyi çalışmak zorunda" Marko: "Honda güç ünitesi 2026'ya kadar iyi çalışmak zorunda"
Horner, Coultard'ı RB19 bindirebilmek için mühendisleri zor ikna etmiş
Horner, Coultard'ı RB19 bindirebilmek için mühendisleri zor ikna etmiş Horner, Coultard'ı RB19 bindirebilmek için mühendisleri zor ikna etmiş
Newey: "Aktif aero yol otomobillerinin geleceği olmalı"
Newey: "Aktif aero yol otomobillerinin geleceği olmalı" Newey: "Aktif aero yol otomobillerinin geleceği olmalı"
Son Haberler
L'Equipe gazetesine göre Verstappen yılın en iyi üçüncü sporcusu
L'Equipe gazetesine göre Verstappen yılın en iyi üçüncü sporcusu L'Equipe gazetesine göre Verstappen yılın en iyi üçüncü sporcusu
Hakkinen: "Aston Martin'in en büyük sorunu istikrar"
Hakkinen: "Aston Martin'in en büyük sorunu istikrar" Hakkinen: "Aston Martin'in en büyük sorunu istikrar"
Red Bull, Marshall'ın McLaren için "değerli bir isim" olacağına inanıyor
Red Bull, Marshall'ın McLaren için "değerli bir isim" olacağına inanıyor Red Bull, Marshall'ın McLaren için "değerli bir isim" olacağına inanıyor
McLaren, Sir Ron Dennis'i şövalyelik unvanından dolayı tebrik etti
McLaren, Sir Ron Dennis'i şövalyelik unvanından dolayı tebrik etti McLaren, Sir Ron Dennis'i şövalyelik unvanından dolayı tebrik etti
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar