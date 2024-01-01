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Verstappen: "Mükemmel olmak istiyorum!"

Max Verstappen, pistte rakipleri tarafından zorlanmanın kendisi için gerekli olmadığını, çünkü zaten her yarışta mükemmellik için kendisine meydan okuduğunu açıkladı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

2023'te Red Bull düzenlenen 22 yarışın 21'ini kazanırken, bu galibiyetlerin 19'unu Verstappen elde etti.

Red Bull dışında bir takımın elde ettiği tek zafer Carlos Sainz'ın Singapur Grand Prix'sini kazanması oldu.

Sezon sonu Abu Dabi Grand Prix'sinde Kanal 4 tarafından kendisine yöneltilen 'meydan okumaları sevip sevmediği' yönündeki soruya Verstappen şu yanıtı verdi: "Bu yıl iyiydi. Her şeyden çok keyif aldım."

Daha sonra Verstappen'e, kendisini takip eden pilotların daha da rekabetçi olmasını isteyip istemediği soruldu.

Verstappen ise standartlarını yüksek tutmak için kendisini zorlayan başka bir pilota ihtiyaç duymadığını açıkladı.

Verstappen kendisine meydan okunmasını isteme fikriyle ilgili olarak, "Benim için böyle bir şey olduğunu sanmıyorum." 

"Çünkü içinde bulunduğum her hafta sonu zaten kendime meydan okuyorum."

"Mükemmel olmak istiyorum. Mükemmelliğin, yani tamamen mükemmel olmanın mümkün olmadığını biliyorum ama her hafta sonu buna olabildiğince yakın olmaya çalışıyorum."

"Şampiyonluğu kazandığımda bile kazanmaya uğraşmak yerine öylesine piste çıkabilirdim ama ben öyle değilim, etrafımdaki insanlar da öyle değil." yorumlarında bulundu.

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