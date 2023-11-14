Verstappen, Mugello'da Ferrari'nin GT aracını kullanmış
Red Bull pilotu Max Verstappen, geçtiğimiz günlerde Ferrari'nin GT aracıyla Mugello'da piste çıkmış.
Birçok Ferrari taraftarının, Lewis Hamilton ya da Max Verstappen'den birinin takıma gelmesi halinde mutlu olacağı düşünülüyor ancak yakın zamanda böyle bir şey olması pek olası değil.
Fakat Verstappen, geçtiğimiz günlerde Maranello'da üretilen bir aracın direksiyonuna geçti ve Mugello'da piste çıktı.
İsviçreli Blick'in haberine göre Verstappen, Ferrari 296 GT3 spor otomobilini kullandı ama kendi zevki için değil: menajerinin oğlu olan 21 yaşındaki DTM pilotu Thierry Vermeulen'e akıl hocalığı yapmak için.
Max ile uzun yıllardır çalışan Raymond Vermeulen, "Max birkaç turun ardından ona bazı faydalı tavsiyelerde bulundu fakat Formula 1'i hedeflemiyoruz."
"Oraya ulaşmanın ne kadar zor olduğunu ve orada hayatta kalmanın hiç çok kolay olmadığını biliyoruz. Motor sporlarında başka ilginç seriler de var."
"Thierry sadece Emil Frey Racing tarafından değil, Max Verstappen tarafından da iyi bir şekilde destekleniyor. Ayrıca DTM'de Jack Aitken gibi deneyimli bir takım arkadaşı var." dedi.
Thierry, DTM'deki ilk sezonunu 16 yarışta 58 puan kazanarak şampiyonayı 16. sırada tamamladı.
Verstappen ise şöyle dedi: "Thierry'ye yardım etmekten mutluyum. Kendimi de bu büyük ailenin bir üyesi olarak görüyorum çünkü ben de bir GT yarışı hayranıyım ve sanal yarışlarda bu araçları kullanıyorum."
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing
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