Verstappen, Mugello Pisti'nin F1 takvimine geri dönmesini istiyor

Daha çok bir motosiklet yarışı pisti olarak kabul edilen Mugello, 2020 yılında pandeminin etkileri nedeniyle Formula 1 takvimine geri dönmüş ve Toskana Grand Prix'sine ev sahipliği yapmıştı.

Box Box Box podcast'ine konuşan son dünya şampiyonu Max Verstappen'e göre Mugello, tekrar takvime eklenmeli.

Red Bull pilotu, F1 takviminde daha fazla olmasını istediği pist türleri hakkında şunları söyledi: "Mugello."

"Hızlı virajlara sahip akıcı pistler görmek istiyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Spa ve Suzuka pistlerini de örnek veren Verstappen'e, Formula 1'de oval pistleri görmek isteyip istemediği sorusu da yöneltildi.

Verstappen, "F1 takviminde mi? Hayır."

"Online olarak o pistlerde sürmeyi seviyorum ama gerçek hayatta değil. Indy ve NASCAR'ı izlemekten keyif alıyorum, o pistlerde sürmekten keyif almazdım." şeklinde yanıt verdi.