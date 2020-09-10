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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mugello, Monza'dan daha kötü olamaz"

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Verstappen: "Mugello, Monza'dan daha kötü olamaz"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Max Verstappen, Mugello yarışının hiçbir şekilde Monza'dan daha kötü gitmeyeceğini beklediği için, daha iyi bir hafta sonu olmasını bekliyor.

Verstappen, kısa bir süre önce Mugello'yu ziyaret ettiğini ve pisti öğrenmek adına GT aracıyla bazı sürüşler yaptığını söyledi.

Mugello, İstanbul Park ile birlikte Hollandalı pilotun daha önce sürüş yapmadığı iki yeni pistten bir tanesi.

Verstappen, "Kesinlikle Monza'dan daha kötü olamayacağını düşünüyorum! Daha iyi olacak ve bence Mercedes'in arkasında, iyi bir pozisyona geri dönmeliyiz."

"Elbette yeni bir pist, bu yüzden önce aracı nasıl ayarlayacağımızı görmeliyiz. Elbette birkaç değişiklik yapmamız gerekeceğini biliyoruz. Ama genel olarak olumlu bir hafta sonu geçirebileceğimizden eminim." dedi.

Verstappen, 2020'deki en acı verici hafta sonunu Monza'da geçirdi ve Honda güç ünitesindeki sorunun ardından yarışa veda etti.

Verstappen, "Yanlış giden şey neydi? Her şeyden önce hızlı değildik. Tabii ki sıralama turlarının zor olacağını biliyorduk ve beşinci oldum."

"Ama sonrasında aşırı ısınma nedeniyle kötü bir başlangıç yaptık ve ilk turda oldukça muhafazakardı. Ancak hiçbir şeyi riske etmek istemedim. Bu yüzden asla zorlamadım. Yedinci veya sekizinciydik."

Mechanics on the grid with Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Mechanics on the grid with Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, talks to his engineer

Max Verstappen, Red Bull Racing, talks to his engineer

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sonrasında DRS treninde sıkıştık kaldık. Yapabileceğim pek bir şey yoktu, sadece takip etmeye çalıştım."

"Ayrıca önümde Valtteri [Bottas] vardı, ki bu en hızlı araçtı. Yakın kalmak gerçekten zordu. Sonra yolda kalan bir araç [Kevin Magnussen] nedeniyle pite girmemize izin vermeyen bir güvenlik aracı periyodu vardı."

"Sonra öndeki araçların kırmızı bayrak altında lastiklerini değiştirmelerine izin verildi, bu yüzden gidebilecek her şey yanlış gitti. Sonuç olarak da motor sorunuyla yarış dışı kaldık."

Mugello pistiyle ilgili de Verstappen, şöyle dedi: "Buraya birkaç hafta önce, araç kullanmak için geldim, çünkü daha önce burada hiç sürüş yapmadım. Bunun bir pisti öğrenmek için en iyi yol olduğunu düşünüyorum. Demek istediğim, bunu simülatörde de yapabilirsin ama ben bunu tercih etmiyorum."

"Tabii ki araç biraz daha yavaş, ama yine de eğlenceli. Bu çok önemli ve size biraz avantaj sağlıyor. Tabii ki diğer sürücülerin burada -daha önce- yarıştığını biliyorum."

 
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Editör Adam Cooper

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