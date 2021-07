Verstappen mücadelesi, Hamilton'ın "F1'e olan aşkını yeniden canlandırmış"

Mercedes geçtiğimiz cumartesi, Hamilton'ın yeni 2 senelik bir kontrat imzaladığını açıklayarak, Hamilton'ın 2023 sezonun sonuna kadar takımda kalacağını doğrulamıştı.

Hamilton'ın uzun vadeli F1 geleceği, İngiliz pilotun geçtiğimiz sezon sözleşmesini sadece 1 sezon uzatmasının ardından gündeme gelmişti ve konu hakkında spekülasyonlar ortaya çıkmıştı.

Ancak 8. şampiyonluğunu kovalayan İngiliz pilot, geleceğinin pist üstü başarılarına bağlı olmayacağını açıkça belirtmişti.

Hamilton bu sezon, şu an şampiyonada 32 puanla lider olan Verstappen'le birlikte son birkaç sezondur karşılaştığı en zorlayıcı şampiyonluk mücadelesinin içinde bulunuyor.

Yeni kontratının imzalamasının ardından konuşan Hamilton, Red Bull ve Verstappen'le olan şampiyonluk mücadelesinden zevk aldığını belirtirken, içindeki yarışma tutkusunun kaybolmadığını da ekledi.

"Sezonun başında araçlar performans olarak oldukça yakınken, neredeyse eşitken; Red Bull'la savaşma fırsatı sayesinde, uzun bir süredir yaşadığım en heyecanlı dönemi yaşadım."

"Dürüst olmak gerekirse, bu mücadelenin sezon sonuna kadar böyle yakın geçmesini umuyordum ancak gördüğünüz gibi onlar ileriye doğru büyük bir adım attı."

"Her zaman hayatımızın farklı aşamalarında oluyoruz ve her şeyi değerlendirmek için kendinize zaman ayırmanız her zaman önemli."

"Kendimiz ve mental sağlığımız için önemli olanı yapmak her zaman çok önemli."

"Düşünüp taşınarak, sırada neyin olduğunu kararlaştırmak her zaman iyidir. Uyandığımda kendimi yarışmak hakkında düşünürken buldum. Bu yüzden de devam etmek istedim."

"Bu sene yakın bir mücadele içindeyiz ve bu, beni takıma daha yakınlaştırdı, mühendislerime yakınlaştırdı. Bu mücadele daha çok çalışmama neden oluyor ve bunu seviyorum."

"Sanırım bu mücadele, spora ve yaptığım işe duyduğum aşkı yeniden canlandırdı."

Hamilton, son zamanlarda çeşitliliğin ve kapsayıcılığın gelişimi için Formula 1'de yapılan son çalışmalara liderlik eden isim oldu. İngiliz pilot, sporda yeteri kadar temsil edilmeyen arka planlardan gelen insanların spora girmesine yardımcı olan projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

7 kez dünya şampiyonu "sporun gelişerek, olabildiği en iyi seviye çıkmasına yardımcı olma" konusunda hâlâ istekli olduğunu belirtti ve Mercedes'e bu süreçteki desteği için teşekkür etti.

"Mercedes'in neler yaptığını görmek mükemmel. Black Lives Matter periyodunda bana gösterdikleri destek, çeşitliliğe daha açık bir çevreyi desteklemek için arabayı ikinci sezon da siyah yaptılar."

"Bu inanılmaz, birlikte ettiğimiz sohbetler de öyle. Bu başladığımız yeni yolculuğumuzun inanılmaz bir parçası."

"Eminim ki birkaç sene önce, bu pozisyonda olmayı sadece hayal edebilirdim. Gelecekte neler olacağı konusunda heyecanlıyım.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Alessio Morgese