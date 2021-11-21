Verstappen: “Mücadele son ana kadar sürecek”

Yarış öncesinde 5 sıra grid cezası aldığı için yarışa 7. sıradan başlayan Verstappen, harika bir ilk tur geçirerek 4. sıraya yükseldi.

Sonrasında kısa sürede 2. sıraya da yükselen Hollandalı sürücü, lider Lewis Hamilton’ı yakalayamadı ve yarışı 2. tamamladı.

Yarış sonrasında konuşan Verstappen, “Start pozisyonumuz biraz kötüydü ancak neyse ki iyi bir start aldık ve bunun ardından hızlıca ikinci sıraya yükseldim.”

“Sonuç olarak en hızlı turu da almak çok iyiydi. Mücadelenin son ana kadar süreceğini biliyorum, ancak bu güzel. Durumun heyecan verici olmasını sağlıyor.”

“Pistte sürüş yapmak oldukça eğlenceli. Gerçekten hızlı bir pist. Lastikler de aşınma anlamında oldukça iyi dayandı, iyiydi.”

“Son iki yarışta mücadele, dediğim gibi son ana kadar yakın olacak.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images