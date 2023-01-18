Verstappen: "Mücadele etmeye hazır değilseniz, bırakmak daha iyidir"
Red Bull pilotu Max Verstappen, tüm sezon rakipleriyle mücadele etmeye hazır olmayan sürücülerin F1'de yarışmaması gerektiğini düşünüyor.
Max Verstappen, Formula 1'deki ilk şampiyonluğu için Lewis Hamilton ile kıyasıya bir rekabete girmiş ve son yarışın son turunda şampiyonluğu kazanmıştı. Bu destansı yılın ardından Verstappen, her yıl böyle mücadeleler vermenin kolay olmadığını kabul etti.
2023 yılı ise Verstappen için çok daha kolay geçti. Yıl boyunca yapılan 22 yarışın 15'ini kazanan genç sürücü, 454 puanla rahat bir şampiyonluk elde etti.
2023 sezonunda toplam 23 yarış olacak ve üç takımın katılımıyla, altı pilotun şampiyonluk için çekişeceği düşünülüyor.
Verstappen, 2023'te şampiyonluk için mücadele edecek pilot sayısının yükselebileceğini kabul ediyor ancak mücadeleden hiç de korkmuyor.
Top three Qualifiers Lewis Hamilton, Mercedes AMG, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes AMG
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Verstappen, "Mücadeleye hazır değilseniz, o zaman şimdiden [F1'i] bırakmak daha iyidir."
"Hepimiz yarışçıyız ve yarışmayı seviyoruz. Elbette 2021'de geçirdiğim gibi bir sezon geçirmek güzel olabiliyor ama 2022'de geçirdiğim gibi [baskın] bir sezon geçirmek de güzel."
"Her yıl 2021'de yaşadığıma benzer bir yıl yaşamak çok zor olur ancak Formula 1'de böyle bir şey zaten pek sık olmuyor."
"Bu yüzden her şey yolunda olmalı." dedi.
Verstappen'in 2022'deki en yakın rakibi Charles Leclerc'in görüşleri de çok farklı değildi.
Monakolu pilot, "Bence hepimiz daha uzun sezonlara hazırız."
"Umarım sıkı bir mücadele olur. Sezon sonuna kadar mücadele etmek her zaman güzeldir. Şahsen daha fazla yarışa ve daha uzun bir mücadeleye hazırım." dedi.
Alakalı video
FIA, F1 departmanında yapısal değişikliklere gitti
Bottas, sözleşme görüşmelerine erkenden başlamak istiyor
Son Haberler
F1'deki takım patronluğu rolü, nasıl bir değişimden geçiyor?
F1'de takım patronu rolü hızla değişiyor. Eskiden yönetim geçmişi bulunan isimler bu rolde çalışırlardı ve direkt olarak takım sahiplerine rapor verirlerdi. Ancak artık mühendis olarak görev yapmış isimler takım patronu oluyorlar ve takım yapısında eklenen "CEO" tanımı ile birlikte takım patronlarının sorumlulukları giderek azalıyor. Gelin, F1'de takım patronu kültürünün nasıl değiştiğine bakalım.
Albers: "Ferrari'nin Binotto kararı anlaşılamaz"
Eski Formula 1 pilotu Christijan Albers, Ferrari'nin 2022 sezonunun sonunda Mattia Binotto ile yollarını ayırma kararını 'anlaşılmaz' olarak nitelendirdi.
Chadwick, 2023'te Williams F1 akademisinde kalacak
Üç kez W Serisi şampiyonu Jamie Chadwick, "Formula 1 hayalini canlı tutmak" için 2023 yılında da Williams akademisinin bir parçası olmaya devam edecek.
Symonds: "Takımların bütçe sınırı hakkında sızlanmaları hoşuma gitmiyor"
Formula 1 teknik direktörü Pat Symonds, geçmişte birçok takımın bütçe sınırı yokken dahi sınırlı miktarda harcama yapabildiğini, dolayısıyla şikayetlere pek de sıcak bakmadığını söylüyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.