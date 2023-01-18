Verstappen: "Mücadele etmeye hazır değilseniz, bırakmak daha iyidir"

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Max Verstappen, Formula 1'deki ilk şampiyonluğu için Lewis Hamilton ile kıyasıya bir rekabete girmiş ve son yarışın son turunda şampiyonluğu kazanmıştı. Bu destansı yılın ardından Verstappen, her yıl böyle mücadeleler vermenin kolay olmadığını kabul etti.

2023 yılı ise Verstappen için çok daha kolay geçti. Yıl boyunca yapılan 22 yarışın 15'ini kazanan genç sürücü, 454 puanla rahat bir şampiyonluk elde etti.

2023 sezonunda toplam 23 yarış olacak ve üç takımın katılımıyla, altı pilotun şampiyonluk için çekişeceği düşünülüyor.

Verstappen, 2023'te şampiyonluk için mücadele edecek pilot sayısının yükselebileceğini kabul ediyor ancak mücadeleden hiç de korkmuyor.

Top three Qualifiers Lewis Hamilton, Mercedes AMG, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes AMG Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen, "Mücadeleye hazır değilseniz, o zaman şimdiden [F1'i] bırakmak daha iyidir."

"Hepimiz yarışçıyız ve yarışmayı seviyoruz. Elbette 2021'de geçirdiğim gibi bir sezon geçirmek güzel olabiliyor ama 2022'de geçirdiğim gibi [baskın] bir sezon geçirmek de güzel."

"Her yıl 2021'de yaşadığıma benzer bir yıl yaşamak çok zor olur ancak Formula 1'de böyle bir şey zaten pek sık olmuyor."

"Bu yüzden her şey yolunda olmalı." dedi.

Verstappen'in 2022'deki en yakın rakibi Charles Leclerc'in görüşleri de çok farklı değildi.

Monakolu pilot, "Bence hepimiz daha uzun sezonlara hazırız."

"Umarım sıkı bir mücadele olur. Sezon sonuna kadar mücadele etmek her zaman güzeldir. Şahsen daha fazla yarışa ve daha uzun bir mücadeleye hazırım." dedi.