Verstappen: "Motor, vites kutusu ve taban zaten eskiydi"

Red Bull pilotu Max Verstappen, cuma günü gerçekleştirilen ilk seansta üçüncü olurken, ikinci seansta en hızlı zaman turunu kaydetti.

Hollandalı pilot, seansın son dakikalarında aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve hasar oluştu.

Bu, hemen vites kutusunda veya motorda hasar olup olmadığı sorularını akıllara getirdi. Ancak Verstappen, bu parçaların cuma gününe özel antrenman parçaları olduğunu söyledi.

Hollandalı pilot şöyle konuştu: "Neyse ki hasar çok kötü değildi. Zaten eski bir motor, cuma günü kullandığımız bir vites kutusu ve kullanmayacağımız bir tabanla sürüş yaptık. Elbette bu tarz şeyler hiçbir zaman harika değil ancak hafta sonumuz üzerinde hiçbir etkisi yok. Haliyle bunun olumlu olduğunu düşünüyorum."

"Başlangıçta ıslak zeminde hiç tur atmadım, şartlar biraz düzelene kadar beklemek istedim. Gereksiz yere tur atmak istemedim."

"Bütün gün boyunca araçta iyi hissettim. İlk turdan itibaren araçta iyi bir dengeye sahiptim ve genel olarak mutluyum."

Verstappen, Eau Rouge/Raidillon'da büyük bir tümsek olduğunu ekledi.

"Orada yeni bir asfalt var. Sanırım buradaki sel nedeniyle orada yeni asfalt ya da eskisinden farklı bir asfalt var. Orada aracın altı sürtüyor. Tabii ki sahip olduğumuz ayarlarla tam gaz gitmek kolay ancak bir GT aracı veya alt kategoriler için orada bu tümseğin olması tehlikeli."

Daha fazla yere basma gücü mü yoksa daha fazla hız mı istediği sorusuna Verstappen, "Her ikisini de! Fakat tercihen daha fazla hız olsa harika olurdu." cevabını verdi.

Verstappen son olarak Sergio Perez'in gelecek yıl da takımda kalacağı haberinden memnun olduğunu söyledi.

"Bence takımın her iki pilotuyla da devam etmesi çok önemli. Çünkü neye sahip olduğunuzu biliyorsunuz ve yeni araçlar gelirken bunun olması çok önemli. Checo ile iyi anlaşıyorum, o gerçekten iyi biri. Umarım takım için iyi olur. Şimdi beraber puanlar toplamaya çalışacağız."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images