Verstappen: "Motor sorunu yaşadık"

Red Bull, sıralamalarda olduğu gibi yarışta da pek varlık gösteremedi.

Verstappen, başlangıçta pozisyon kaybedip yükselememesinin ardından güvenlik aracı ve kırmızı bayrak sonrası 14. sıraya kadar geriledi ve ardından 31. turda yarışa veda etti.

Hollandalı pilot, motor sorunu nedeniyle yarış dışı kaldığını söyledi.

"Başlangıç gerçekten kötüydü. Lastikler patinaja kaldı. Sonrasında sadece bir DRS trenindeydik. Bu yüzden geçiş yapmanız imkansız. Bu konuda pek bir şey yapamadım."

"Bence daha fazlası mümkündü ama başlangıç tüm yarışımızı mahvetti."

"Kırmızı bayrak ve yeniden başlangıçtan hemen sonra motorla ilgili bir sorun ortaya çıktı. Henüz tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama aracı garaja getirmek ve yarışı bırakmak zorundaydık."

"Açıkçası Mugello tamamen farklı bir pist. Bu yarışın bitmesine sevindim çünkü tüm hafta sonu b*tan geçti. Ama AlphaTauri için de mutluyum. Burada kazanmaları harika. 2019 Red Bull gerçekten kötü değil."

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lance Stroll, Racing Point RP20, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, and Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, at the start Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Alex Albon ise yarışı sondan ikinci bitirdi. Albon,

"İlk turda Gasly ile temasta ne kadar olduğunu bilmiyorum ama araç hasar aldı. Yarışta hiç yol tutuş yoktu. Kesinlikle bir yerlerde hasar vardı. Yarış eğlenceli olmadığı için takımdan neler olduğuna dair bilgi alacağım."

"15. sıra takımın temposunu yansıtmıyor. Takım olarak zor bir hafta sonu geçirdik ve koşulların zor olacağını biliyorduk. Ama böyle geçmesi normal değil."

"Bizim için iyi bir gün olmasa bile AlphaTauri için iyi bir gündü. Onlara tebrikler. Başımızı eğip Mugello'ya odaklanacağız."