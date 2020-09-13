Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Yarış:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
88 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Toskana GP / Son dakika

Verstappen: "Motor sorunu nedeniyle kaza yaptık"

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Motor sorunu nedeniyle kaza yaptık"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Max Verstappen, Toskana GP'nin ilk turunda yaşadığı kaza sonrasında hayal kırıklığını dile getirdi ve kazanın motor sorunu nedeniyle olduğunu söyledi.

Yarışa 3. sıradan başlayan ve çok iyi bir kalkışla pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton'ın yanına kadar gelen Verstappen, bir anda gelen güç kaybı ile gerilemekten kurtulamadı.

Verstappen, daha ilk viraja gelmeden oldukça pozisyon kaybetti ve 2. viraja girerken Kimi Raikkonen, Pierre Gasly ve Romain Grosjean ile bir kazaya karıştı.

Geçen hafta sonu İtalya GP'de motor sorunuyla yarış dışı kalan Verstappen, bir kez daha benzer bir sorun yaşadı ve bu sorunun ardından kazayla yarışa veda etti.

Yarışın ardından konuşan Verstappen, "İyi bir start aldım ve Lewis'in yanından geçiyordum. Valtteri'den de iyi kalktım ancak tam gaz giderken, bir anda Monza'dakine benzer bir motor sorunu yaşadık."

"Motorda güç kalmamıştı. Bir anda kendimi diğer araçların ortasında buldum. O şekilde bir kazaya karışmam çok kolay olacaktı. Bir kez daha yarış dışı kalmamız gerçekten sinir bozucu."

"Ancak durum bu. Şu anda mutlu değilim ve bunu değiştiremem." dedi.

Verstappen ile aynı anda yarış dışı kalan Pierre Gasly, kazanın herkesin pozisyon kazanmaya çalışması sonucunda olduğunu söyledi.

Sky'a konuşan Gasly, "Aynı yerde çok fazla araç vardı. 1. ve ardından 2. viraja girerken her yer çok karışıktı. Kimi ile Grosjean arasındaydım. Bir an ortada tost oldum ve kaza yaptık." dedi.

Toskana GP: Olaylı yarışı Hamilton kazandı, Albon podyuma çıktı!

Önceki haber

Toskana GP: Olaylı yarışı Hamilton kazandı, Albon podyuma çıktı!

Sonraki haber

Magnussen ve Latifi, hakemler tarafından çağrıldı

Magnussen ve Latifi, hakemler tarafından çağrıldı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

Toskana GP: Olaylı yarışı Hamilton kazandı, Albon podyuma çıktı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Toskana GP: Olaylı yarışı Hamilton kazandı, Albon podyuma çıktı!

Verstappen: "Motor sorunu nedeniyle kaza yaptık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Motor sorunu nedeniyle kaza yaptık"

Wolff: “Concorde Anlaşması bitmeden F1’den ayrılma hakkına sahibiz”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: “Concorde Anlaşması bitmeden F1’den ayrılma hakkına sahibiz”

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Toskana GP, büyük kazalar sonrası kırmızı bayrakla durduruldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Toskana GP, büyük kazalar sonrası kırmızı bayrakla durduruldu

Video: Mick Schumacher, babasının F2004'ü ile Mugello'da piste çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Video: Mick Schumacher, babasının F2004'ü ile Mugello'da piste çıktı

Jordan: "Ineos, Mercedes F1 takımını satın alacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jordan: "Ineos, Mercedes F1 takımını satın alacak"

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

Son Haberler

Bottas: “Zorlamaya devam edeceğim”
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: “Zorlamaya devam edeceğim”

Magnussen ve Latifi, hakemler tarafından çağrıldı
F1 Formula 1 / Son dakika

Magnussen ve Latifi, hakemler tarafından çağrıldı

Verstappen: "Motor sorunu nedeniyle kaza yaptık"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Motor sorunu nedeniyle kaza yaptık"

Toskana GP: Olaylı yarışı Hamilton kazandı, Albon podyuma çıktı!
F1 Formula 1 / Yarış raporu

Toskana GP: Olaylı yarışı Hamilton kazandı, Albon podyuma çıktı!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Toskana GP: Olaylı yarışı Hamilton kazandı, Albon podyuma çıktı!

54dk
2
Formula 1

Verstappen: "Motor sorunu nedeniyle kaza yaptık"

34dk
3
Formula 1

Wolff: “Concorde Anlaşması bitmeden F1’den ayrılma hakkına sahibiz”

1s
4
Formula 1

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

5
Formula 1

Toskana GP, büyük kazalar sonrası kırmızı bayrakla durduruldu

2s

Son Haberler

Bottas: “Zorlamaya devam edeceğim”
F1

Bottas: “Zorlamaya devam edeceğim”

Magnussen ve Latifi, hakemler tarafından çağrıldı
F1

Magnussen ve Latifi, hakemler tarafından çağrıldı

Verstappen: "Motor sorunu nedeniyle kaza yaptık"
F1

Verstappen: "Motor sorunu nedeniyle kaza yaptık"

Toskana GP: Olaylı yarışı Hamilton kazandı, Albon podyuma çıktı!
F1

Toskana GP: Olaylı yarışı Hamilton kazandı, Albon podyuma çıktı!

Wolff: “Concorde Anlaşması bitmeden F1’den ayrılma hakkına sahibiz”
F1

Wolff: “Concorde Anlaşması bitmeden F1’den ayrılma hakkına sahibiz”

Son Videolar

Heroes: Michael Schumacher'in 3. şampiyonluğu - 2000 Japonya GP 00:31
Formula 1
2s

Heroes: Michael Schumacher'in 3. şampiyonluğu - 2000 Japonya GP

2020 Toskana GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

2020 Toskana GP grid pozisyonları

Mugello hakkında bilmeniz gereken her şey 07:32
Formula 1

Mugello hakkında bilmeniz gereken her şey

Mission Winnow: Ferrari'nin 1000. Grand Prix Kutlaması 00:59
Formula 1

Mission Winnow: Ferrari'nin 1000. Grand Prix Kutlaması

McLaren'ın Steiermark GP arka kanadı 01:09
Formula 1

McLaren'ın Steiermark GP arka kanadı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.