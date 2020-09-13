Verstappen: "Motor sorunu nedeniyle kaza yaptık"

Yarışa 3. sıradan başlayan ve çok iyi bir kalkışla pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton'ın yanına kadar gelen Verstappen, bir anda gelen güç kaybı ile gerilemekten kurtulamadı.

Verstappen, daha ilk viraja gelmeden oldukça pozisyon kaybetti ve 2. viraja girerken Kimi Raikkonen, Pierre Gasly ve Romain Grosjean ile bir kazaya karıştı.

Geçen hafta sonu İtalya GP'de motor sorunuyla yarış dışı kalan Verstappen, bir kez daha benzer bir sorun yaşadı ve bu sorunun ardından kazayla yarışa veda etti.

Yarışın ardından konuşan Verstappen, "İyi bir start aldım ve Lewis'in yanından geçiyordum. Valtteri'den de iyi kalktım ancak tam gaz giderken, bir anda Monza'dakine benzer bir motor sorunu yaşadık."

"Motorda güç kalmamıştı. Bir anda kendimi diğer araçların ortasında buldum. O şekilde bir kazaya karışmam çok kolay olacaktı. Bir kez daha yarış dışı kalmamız gerçekten sinir bozucu."

"Ancak durum bu. Şu anda mutlu değilim ve bunu değiştiremem." dedi.

Verstappen ile aynı anda yarış dışı kalan Pierre Gasly, kazanın herkesin pozisyon kazanmaya çalışması sonucunda olduğunu söyledi.

Sky'a konuşan Gasly, "Aynı yerde çok fazla araç vardı. 1. ve ardından 2. viraja girerken her yer çok karışıktı. Kimi ile Grosjean arasındaydım. Bir an ortada tost oldum ve kaza yaptık." dedi.