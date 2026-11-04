Formula 1 Meksika GP

Verstappen, motor freninden şikayetçi: “Tamamen kafasına göre davranıyor”

Red Bull’un Ford ile ürettiği ilk güç ünitesi Meksika’daki yüksek rakım sınavını başarıyla geçse de Max Verstappen tutarsız motor freni tepkilerinden şikayetçi oldu.

Ronald Vording Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 4 Kas 2026 16:00

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Formula 1 ekipleri, deniz seviyesinden 2.286 metre yüksekteki Meksika’da MGU-H ünitesinin bulunmadığı 2026 motor kuralları kapsamında ciddi turbo gecikmesi ve güç kaybı riskiyle karşı karşıya kaldı. Ford iş birliğiyle kendi ürettiği ilk motoruyla yarışan Red Bull, takım patronu Laurent Mekies’in açıklamasına göre bu zorlu rakım sınavını beklentilerin üzerinde bir performansla tamamladı. Ancak dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen, Austin'in ardından Meksika'da da araç içinde tutarsız tepkiler veren motor freni sistemini eleştirerek konunun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Mekies, yarışın ardından Motorspot.com’a yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı: “Güç ünitemiz açısından her şey harika çalıştı, bu yüzden takımı kocaman tebrik ediyorum.”

“Şasi tarafında da işler yolunda gitti, normalde fren soğutması ve diğer pek çok unsur için büyük zorluklar vardı. Meksika'da göreceğimiz her şeyin tek seferlik bir durum olacağını biliyorduk. Avantaj mı yoksa dezavantaj mı elde edeceğimizden emin değildik, ancak günün sonunda doğru dengede olduğumuz ortaya çıktı."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen ise Austin’in ardından Meksika’da tekrardan kendini gösteren "rastgele motor freni" sorununa dikkat çekti. Aşırı ısınan parçaların ve turbonun etkisiyle motorun tutarsız tepkiler verdiğini belirten Hollandalı pilot, durumun düzeltilmesi gerektiğini söyledi: “Bu durum tamamen rastgele gerçekleşiyor. Motor istikrarsız bir şekilde tamamen kendi kafasına göre davranıyor. Dolayısıyla sorunun ne olduğunu tam anlamıyla kestiremiyorum.”

“Belki de yarıştan önce motorla özel bir konuşma yapmam gerekiyordur; belki o zaman daha iyi davranır…”

“Dediğim gibi sorunu pek anlayamıyorum, sanırım tutarlı bir performans yakalayamadık. Ancak Meksika’da turboşarj dâhil her şey çok yüksek sıcaklıklarda çalışıyor, bu yüzden her şeyi mükemmel noktaya getirmek kolay değil."

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Meksika yarışı öncesinde kalkışla ilgili endişeler hissettiğini de aktaran Verstappen, yarışın ardından güçlü bir start aldığını dile getirdi. Takım patronu Mekies, Milton Keynes’teki fabrikanın kalkış performansını geliştirmek adına yoğun bir mesai harcadığını doğrulayarak, bu alanda henüz referans takım olmasalar da gözle görülür bir ilerleme kaydettiklerini ekledi.

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- Motorsport.com Ekibi

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