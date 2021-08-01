Verstappen yeni motora geçmek zorunda kaldı!

Hollandalı pilot, Britanya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'la temas yaşamış ve ardından bariyerlere çarpıp, aracın arka tarafına büyük hasar vermişti.

Honda motorunun bu kazada hasar alıp almadığı merak konusuydu ve Japonya'daki Sakura fabrikasında, güç ünitesinde herhangi bir hasara rastlanmadı.

Yine de Red Bull, nihai kararı vermeden önce bu güç ünitesini cuma günkü antrenmanlarda test etmek istiyordu. Cuma günkü testlerde de hiçbir sorun çıkmadı ve Verstappen'in bu motoru kullanmaya devam edeceği duyuruldu.

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarında Verstappen, Mercedes pilotlarıyla aynı turları atmakta zorlandı ve sıralama turlarını üçüncü bitirdi.

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından Honda, güç ünitesinde yarış için potansiyel sorunlara yol açabilecek bir sorun keşfetti.

Japon otomobil üreticisi, pazar sabahı yaptığı açıklamada Verstappen'in tamamen yeni bir güç ünitesine geçtiğini doğruladı.

Honda'dan yapılan açıklamada, "Sıralama turlarının ardından Max'in güç ünitesinde yapılan yapılan kontrollerde, hafta sonu boyunca büyüyebilecek bir sorun fark ettik. Bu, muhtemelen Silverstone kazasının bir sonucuydu."

“Bu nedenle, güç ünitesini aynı versiyona sahip yeni bir güç ünitesiyle değiştirdik. Kurallar, Max'in herhangi bir ceza almadan yarışa üçüncü sıradan başlamasına izin veriyor." denildi.

Motor değişikliği şimdilik bir ceza ile sonuçlanmasa da, üçüncü güç ünitesine geçmiş oldular. Bu da Verstappen ve Red Bull için yılın geri kalan kısmı için endişe verici olacak.

Sezonun bitimine 12 yarış var ve Red Bull'un sezonu dördüncü güç ünitesine geçmeden tamamlaması pek de olası değil.

Dördüncü bir üniteye geçmek grid cezasına neden olacak ve şampiyonanın gidişatını da etkilemiş olacak.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Motorsport Images