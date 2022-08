Verstappen, MotoGP'nin sprint planından etkilenmedi: "Yarış pazar günü yapılır"

MotoGP geçen hafta yaptığı açıklama ile, gelecek yıl her yarış hafta sonunda sprint yarışlar düzenleneceğini duyurdu.

Bu yarış cumartesi günü yapılacak ve pazar günkü ana yarışın yarısı uzunluğunda olacak. Geçen sezondan bu yana Formula 1 de sprint yarışlarını deniyor ancak buradaki sprint yarışı bir sıralama turları işlevi görüyor.

Sprint yarışı F1'de, pazar günkü yarışın gridini belirliyor. MotoGP'de ise cumartesi günkü seansın pazar gününe etkisi olmayacak.

Halihazırda Formula 1'deki sprint yarışının hayranı olmayan Max Verstappen, MotoGP'nin kararını da desteklemiyor.

Son F1 dünya şampiyonu, "Bundan keyif almayacağım, bu sadece hoşuma gitmiyor."."

"Bence pazar gününün hissi özel olmalı. Yarıştığın tek zaman bu olmalı. Yarış günü pazardır, ben böyle büyüdüm."

"Yaptığımız sprint yarışlarının sonuçlar üzerinde pek bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Neredeyse herkes aynı lastikle başlıyor ve ertesi gün sizi etkileyebilecek bir kazadan korktuğunuz için aynı yerde bitiriyorsunuz."

"En çok puan pazar günü veriliyor. Herkes de 'Tamam, sprint'i sorunsuz bitirelim' diye düşünüyor." dedi.

Mercedes sürücüsü George Russell ise MotoGP'nin henüz bu formatı test etmeden gelecek yıl kullanılacağını açıklamasının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

"Sistemin işe yarayıp yaramadığını görmek için biraz vakit ayırabildiğimiz için şanslıydık. MotoGP ve Formula 1 tamamen farklı iki dünya. Tabii ki iki tekerlekle hata yapma, düşme ve kendinizi yaralama olasılığınız daha yüksekken, bizim için durum biraz daha iyi."

"Yine de bu cesur bir karar. F1'in nereye gittiğine ve duruma küresel anlamda bakarsanız, şu anda harika bir çağdayız ve F1'in gittiği yönden dolayı mutlu olmalıyız."

"Diğer sporların durduğu veya battığı dönemde, sporumuzun büyüyüş şekli ve heyecanı olağanüstü. Yani burada olmak adına özel bir zaman ve umarım önümüzdeki on yıl boyunca büyümeye devam edebilir.”

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, spins at the start of the sprint race in Austria

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images