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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Motive olmadığımı düşünmek çok 'aptalca'"

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Verstappen: "Motive olmadığımı düşünmek çok 'aptalca'"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, rakipleri Mercedes'in üstün paketine rağmen, kendi motivasyonunun sorgulanmasının "aptalca" olduğunu söyledi.

Avusturya'daki sezonun açılış yarışında yolda kalan Verstappen, o yarıştan beri tüm yarışlarda podyuma çıkmayı başardı, ancak sadece ikinci Silverstone yarışında, sorun yaşayan, Mercedes sürücülerini yenmeyi başardı. 

Geçen hafta sonu Spa'da yapılan yarışta Verstappen'in hayal kırıklığı, lastik koruması gerektiği ve bu sebeple öndeki Gümüş araçlara yaklaşamadığı için, net bir şekilde ortadaydı.

Ancak buna rağmen Verstappen, 2020'de kendisini motive etmekte zorlanıp zorlanmadığı sorularına herhangi bir motivasyon sorunu yaşamadığını söyleyerek cevap verdi.

"Sizlerin, benim neden motive olmadığımı düşündüğünüzü anlamıyorum." diyen Hollandalı pilot ekledi: "Dünyadaki en iyi işlerden birine sahipsiniz, dünyanın en hızlı araçlarını kullanıyorsunuz. Ve ben de ikinci veya üçüncü oluyorum, bir tane galibiyet de aldım. Siz insanların benim motive olmadığımı düşünmenize inanamıyorum."

"Gerçekten çok aptalca. Yaptığım işi çok seviyorum. Her hafta sonu buraya geliyorum ve aracı kullanmayı çok seviyorum, ve tabii ki de onları zorlamaya çalışmak istiyorum, ancak eğer bu durum mümkün değilse aracın alabileceği en iyi sonuca razı geliyorum, ve sonrasında da keyif alabiliyorum."

Asked if he agreed with the recent suggestion by Red Bull motorsport chief Helmut Marko that he could still win the championship Verstappen

Red Bull motor sporları şefi Helmut Marko'nun, Hollandalı pilotun hâlâ şampiyon olabileceği hakkında yaptığı yorumlar üzerine konuşan Verstappen şu yanıtı verdi: "Hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz, ancak şu anda çok yavaş olduğumuz konusunda daha gerçekçi bir bakış açısına sahibim."

"An itibariyle hâlâ şampiyona savaşındaymışız gibi duruyor olabilir, ancak her geçen yarış az çok yedi puan kaybediyorum, bu yüzden belirli bir bölümde fark tabii ki de çok fazla artacaktır. Dediğim gibi, sadece gerçekçi olarak bakıyorum, bence bu da iyi bir şey."

"Ancak her yarış hafta sonunda tabii ki de en iyi sonucu almaya çalışıyorum. Yani daha düşük bir morale ya da ona benzer bir şeye sahip değilim, sadece gerçekçi bakıyorum. Bence Spa'da onlara göre (Mercedes) 0.5 saniye daha yavaştık, bu yüzden de an itibariyle onlarla çok da fazla savaşamayız."

Yeni motor modu kuralları hakkında da konuşan Verstappen, ayarlarla uğraşmamanın kendisinin kokpitte daha az iş yapmasına neden olacağını söyledi.

"Dürüst olmam gerekirse, her şey daha kolay olacak." diyen Verstappen ekledi: "Daha önce çok zor olduğundan değil, ancak startta sadece bir modda olmanız gerekecek ve sanırım bu biraz daha iyi."

"Sıralamalardan sonra normalde araçta bir şey değiştirmemize izin verilmiyordu. Ancak, tabii ki de, motor modunu değiştirmemize izin veriliyordu."

"Bu yüzden eğer aynı yöne doğru ilerlemek istiyorsak, sanırım motorda da bunu yapmak gayet iyi bir şey olurdu."

 

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Editör Efe Kahya

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