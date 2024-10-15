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Formula 1

Verstappen: "2026 için farklı seçeneklerim var"

Max Verstappen, 2026 sezonu için başka bir takıma geçiş yapma ihtimalinin olduğunu kabul etse de, şu an için önceliğinin Red Bull’u eski performansına kavuşturmak olduğunu vurguluyor.

Filip Cleeren Ronald Vording
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Formula 1 dünyasında Max Verstappen’in 2026 sezonunda hangi takımda yarışacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Red Bull ile 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi olan Verstappen'in, performansa bağlı çıkış maddelerine sahip olduğu biliniyor. Bu da son zamanlarda Red Bull'da yaşanan güç mücadeleleri ve takımın yaşadığı performans kaybı ile birlikte pilotun geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Mercedes ve Aston Martin gibi diğer büyük takımların da ilgisini çeken Verstappen, şu an için odaklandığı tek şeyin Red Bull'u eski rekabetçi konumuna getirmek olduğunu ifade ediyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Motorsport.com'a konuşan Verstappen, geleceğiyle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: "Evet, tabii ki başka bir takıma gitmenin mümkün olduğunu biliyorum ama şu an gerçekten buna odaklanmıyorum. Şu an halletmemiz gereken başka şeyler var ve daha iyi yapmak istediğimiz konulara odaklanmamız gerekiyor. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Şu an için bu konuda çok fazla düşünmüyorum. Ama eğer olmazsa, o da sorun değil. Hayatımı değiştirmez."

Diğer taraftan Helmut Marko da RTL/ntv'ye yaptığı açıklamada Verstappen’in sözleşmesindeki çıkış maddesi olduğuna değinmişti: "Çoğu büyük pilotun performansla bağlantılı çıkış maddeleri vardır ve Max de bunlardan biri. Eğer ona önde yarışacağı bir araç veremezsek, o zaman bu kesinlikle üzerinde düşüneceği bir şey olacaktır."

2026 sezonuyla birlikte devreye girecek olan yeni regülasyonlar, hem araç tasarımlarında hem de motor ünitelerinde büyük değişiklikler getirecek. Red Bull, bu değişikliklerle birlikte Ford iş birliğiyle kendi güç ünitesini tasarlamaya hazırlanıyor. Verstappen ise bu konuda da belirsizliklerin olduğunu kabul ediyor: "Tabii ki bu [2026] bir soru işareti ama herkes için aynı şey geçerli."

"Tamamen yeni bir araç ve motor. Şu an kendini en iyi pozisyonda görenler için bile bir soru işaretleri var. Gerçekten harika bir iş çıkardınız mı ve bu böyle mi devam edecek? Bunu ancak 2026 sezonu başladığında göreceğiz."

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