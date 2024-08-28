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Formula 1 İtalya GP

Verstappen: "Monza'ya hazırız fakat yapacak çok iş var"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Avusturyalı ekibin bu hafta sonu daha iyi olmasını umsa da, yapılacak çok iş olduğunun farkında.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, in Parc Ferme

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Hollandalı pilot, son yarışı ikinci sırada tamamladı fakat Lando Norris'le arasında neredeyse 23 saniye olduğu için sonuç endişe vericiydi.

Bu hafta sonu yapılacak Monza yarışı, sezonun kalan kısmı için kritik olabilir.

Bu konuda İngiliz pilot şöyle dedi: "Taraftarlarımın önünde kazanmak istediğim için Zandvoort yarışını ikinci bitirmek beni hayal kırıklığına uğrattı."

"Fakat Monza yarışı için hazırız; bu hafta sonu yapacak çok işimiz var. Takımımız doğru ayarlar ve dengeyi bulmak için çok çalışıyor."

"Monza hızlı bir pist olduğu için bizim adımıza nasıl gideceğini göreceğiz. Pistte asfalt ve kerbler de dahil olmak üzere pek çok yeni şey var, bu nedenle rekabetçi olmak için yapılması gereken çok iş var."

"İtalyan taraftarlar çok tutkulu ve her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Ayrıca bu hafta sonu güzel bir hava bizi bekliyor."

"Eski tarz bir pistte yarışmak güzel olacak. Bakalım, bu haftanın neler getireceğini göreceğiz.”

 

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