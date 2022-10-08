Verstappen, Monza'nın ardından de Vries'e Marko'yu aramasını söylemiş

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Mercedes ile Formula E'de şampiyon olan ve Mercedes'in yedek pilotu olan de Vries, İtalya GP hafta sonunda apandist sorunu nedeniyle yarışa katılamayan Alex Albon'un yerine son anda yarışa katılma fırsatı elde etmişti.

3. antrenmanda Williams kokpitine geçen de Vries, hem sıralamalarda hem de yarışta gösterdiği performansla göz doldurmuştu. De Vries, İtalya GP'de çıktığı ilk yarışı 9. sırada tamamlayarak 2 puan kazandı.

De Vries'in adı daha önceden 2023 için Williams ile anılıyordu ancak o performanstan sonra AlphaTauri ile anılmaya başlandı. Normalde AlphaTauri'nin gelecek sene için Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda ile anlaşması vardı ancak Alpine, Fernando Alonso'dan boşalacak koltuk için Gasly'i istiyordu. Red Bull ise onun yerine yarışabilecek düzeyde bir isim bulması halinde Gasly'i bırakacağını açıklamıştı.

Bu konuyla alakalı düğüm, Gasly'nin Alpine'le anlaşması, Mercedes bağlantılı De Vries'in ise AlphaTauri ile anlaşmasıyla çözülmüş oldu.

Verstappen, Monza'dan sonra de Vries ile yemek yediklerini, o yemekte Helmut'un kendisine yardım olabileceğini söylediğini, bu yüzden onu aramasını tavsiye ettiğini açığa çıkardı.

De Vries gelişmesini değerlendiren Verstappen, "Tabii ki bunun olacağını biliyordum ancak evet, bu tabii ki onun için inanılmaz. Uzun zamandır burada olmak için zorluyordu. Sonunda bu fırsatı elde etmesi, onun için muhteşem."

"Monza'dan sonra onunla çok fazla görüşmemiz olmadı. Helmut, bir şeyi (birisini) severse, onu araca koymaya cesaret eden birisi. Diğer takımlar bu konuda biraz daha fazla dikkatli oluyor. Bu harika bir haber."

"Onunla iyi arkadaşlarız. Monza'dan sonraki gün onunla öğle akşam yemeği yedik ve ona, Helmut'u aramasını, neler olacağını asla bilemeyeceğini söyledim. Araması için doğru zamandı. Helmut muhtemelen, Pazar günkü yarışın ardından Pazartesi günü hâlâ heyecanlıydı. Bu işe yaradı ve onun için çok mutluyum." dedi.