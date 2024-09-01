Verstappen, Monza sıralama turlarında yaşadığı türden bir denge değişimini daha önce hiç yaşamamış

Red Bull pilotu Max Verstappen, Monza sıralamalarında yaşadığı ve Q3’te önemli ölçüde yavaşlamasına neden olan ciddi denge değişimini daha önce hiç yaşamadığını söyledi.

Verstappen, İtalya Grand Prix'sinin sıralama turlarında McLaren'in ilk sıradaki pilotu Lando Norris'in yaklaşık onda yedi gerisinde ancak yedinci olabildi, zira aracın dengesindeki şiddetli değişimler üç kez şampiyon olan pilotu yeni lastikler kullanmasına rağmen Q2’den onda dört daha yavaş hale getirdi.

Hollandalı ve onun hemen arkasında sekizinci sırayı alan takım arkadaşı Sergio Perez, Miami'deki Mayıs yarışından bu yana RB20'lerindeki denge sorunlarıyla mücadele ediyor, ancak rakip takımlar geliştirme yarışında yetiştikçe Red Bull artık bu sorunları gizleyemiyor.

Verstappen “Q3'te her nedense her iki lastik setinde de çok fazla önden kayma yaşadım ve bu şu anda anlamadığım bir şey.”

“Artık sürülebilir değildi. Hiçbir viraja atak yapamadım, yani bu çok garip bir şey.”

“Demek istediğim, Q2'de yaptığınızdan 0.4 daha yavaş gitmek normal değil. Q3'te yaşadığım denge farkı çok garipti. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım.” diye açıkladı.

Red Bull Q2’nin sonlarına doğru rekabetçi görünüyordu. Cuma günü yarış temposu da daha umut verici ve rakipleriyle eşit görünüyordu zira takımın Cuma antrenmanlarında genellikle çok düşük motor modları kullandığı biliniyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Ancak Verstappen, aracındaki kafa karıştırıcı denge sorunlarının lastik aşınmasını da etkileyebileceğini ve Pazar günü ilerleme şansını sınırlayabileceğini belirtti.

Kendisine hâlâ zafere ulaşıp ulaşamayacağı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: “Normalde hayır. Tüm hafta sonu zaten çok yavaştık.”

“Yarış temposu kağıt üzerinde iyi görünebilir ama kişisel olarak öyle hissetmedim. Sorun şu ki, dengeli bir aracınız olmadığında, elbette yarışta bu lastikler nedeniyle de oldukça acı verici oluyor.

“Bakalım. Belki aracın şu anki durumuyla yarış için biraz daha iyi olabilir ama aynı zamanda en üst grubun arkasından başlıyoruz.”

“Önümüzde neler olacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Doğal olarak lastik ufalanmasıyla ilgili de birkaç bilinmeyen var. Yarın öğreneceğiz.”

Perez, Red Bull'un özel bir Monza arka kanadının olmamasının da takıma düşündüklerinden daha fazla zarar verdiğini düşünüyor.

“Şu anda karşı karşıya olduğumuz dengedeki bu bağlantı ana sorun.”

“Zaman zaman rekabetçi turlar atabiliyoruz ama herhangi bir ilerleme kaydetmek çok zor.”

“Bence Monza kanadına sahip olmamak bize zarar verdi, muhtemelen başlangıçta düşündüğümüzden daha fazla.” diye açıkladı.

Viraj ortasındaki denge değişimleri Red Bull pilotlarının araca olan güvenini sarsmakla kalmıyor, aracın aynı virajda iki farklı ama birbirine bağlı özellik sergilemesi de Red Bull'un neden bir çözüm bulmakta zorlanmasına neden oluyor.

Önden kayma ya da arkadan kaymayı tek başına çözmek bir şeydir, ancak her ikisi de aynı virajda ortaya çıktığında, sorunun bir kısmını düzeltmeye çalışmak muhtemelen ikinci kısmı daha da kötüleştirecektir.

Meksikalı pilot, “İki farklı dengeniz var; biri viraj girişinde, diğeri de apeks boyunca, dolayısıyla bunu düzeltemezsiniz”

“Tek bir yöne gidemezsiniz çünkü iki soruna birden sahipsiniz.”

“Sorunu anladığımızı düşünüyorum. Mesele bunu nasıl düzelteceğimiz. Çünkü şu anda oldukça sıkışmış durumdayız ve buradan ilerlemek gerçekten zor.” diye ekledi.