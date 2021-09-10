Verstappen: "Monza, Red Bull için 'hasar sınırlama' yarışı olacak"

Red Bull bu yıl hemen hemen her pistte Mercedes'le benzer tempo yakalamayı başardı ve sıradaki yarış Monza'nın, Avusturyalı ekibe uymayacağı düşünülüyor.

Son yıllarda burada hep Mercedes zaferi vardı ve Red Bull podyuma dahi çıkmakta zorlandı.

Verstappen bu yıl daha iyi bir araca sahip olsa da, bu hafta sonu galibiyete odaklanmak yerine hasarı en aza indirmeye çalışacaklarını söyledi.

Verstappen, "Monza'nın kağıt üstünde bizim için en zor yarış olacağını düşünüyorum. Fakat hafta sonunun nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Şu anda Mercedes'e kıyasla nerede olduğumuzu söylemek gerçekten zor fakat bunun Zandvoort gibi bir hafta sonu olmasını bekliyorum. Umarım Mercedes'e geçen yıla göre en azından biraz daha yakın olabiliriz."

"Favori olduğumuzu düşünmüyorum. Şimdiye kadar Mercedes'le hep çok yakındık. Bazen onlar, bazen biz öndeydik. Monza bizim için hiçbir zaman iyi bir pist değildi fakat umarım bu yıl sahip olduğumuz araç ve motor sayesinde onlara biraz daha yakın oluruz. Fakat Mercedes'in burada çok ama çok güçlü olacağına eminim."

"Aracımızın düşük yere basma gücü ile ne seviyede olduğunu görmemiz gerekiyor Fakat söylediğim gibi Monza bizim için hiçbir zaman güçlü pist değildi. Bu, aynı zamanda en yüksek süratten de kaynaklanan bir şey. Bu yılın önceki yıllardan daha iyi olacağına eminim fakat Zandvoort gibi olmayacak. Orada gerçekten öndeydik. Yine de söylediğim gibi, umarım yakın oluruz."

"Motor cezasını burada almayı düşünmüyoruz. Geçen sene burada çok kötüydük ve bu sebeple motor cezasını burada almıştık. Fakat şimdi biraz daha iyiyiz. Ayrıca şu an kullandığımız motor hâlâ çok yeni. Bu yüzden bu noktada onu değiştirmek gibi bir planımız yok." dedi.

Verstappen, perşembe günü geleneksel şekilde pist yürüyüşü yapmak yerine Sergio Perez'le beraber pistte bisikletle tur attı.

Bunun sebebi sorulduğunda Verstappen, "Bunu yapmak zorundaydık çünkü pistte çekim yapıyorduk. Aksi takdirde kesinlikle pist yürüyüşü yapmazdım." dedi.

Son olarak şampiyonluk savaşının Abu Dhabi'ye kadar sürüş sürmeyeceği sorulduğunda, "Bilemiyorum, göreceğiz. Şu anda buna kafa yormuyorum. Sadece yarışa odaklanmak istiyorum ve Abu Dhabi'de ne olacağını ya da neler olabileceğini düşünmüyorum." dedi.