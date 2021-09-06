Verstappen: "Monza, Mercedes'e çok daha iyi uyacak"

Red Bull, kendileri adına zor geçen Britanya ve Macaristan yarışlarının ardından, yaz arasından iyi şekilde dönmeyi başardı.

Takım, yağmur nedeniyle yapılamayan Belçika GP'yi güvenlik aracı arkasında kazandı ve Max Verstappen, Hollanda GP'yi iyi bir performansla kazandı.

Hollandalı pilot böylelikle Macaristan GP sonrası kaybettiği liderliği geri aldı ve artık şampiyonayı lider götürüyor.

Yarışın ardından konuşan Verstappen, hafta sonu hakkında şöyle dedi: "Bugün sonuç anlamında her şey iyiydi, bence tüm hafta sonu gerçekten olumlu geçti ve kendi ülkemde daha fazlasını isteyemezdim."

"Kendi ülkenizde yarışırken herkes sizden çok fazla şey beklediği için durum kolay olmuyor ve özellikle böyle sıkı bir şampiyonada bunu yerine getirmek çok zor."

"Fakat bugün kendi açımızdan takım olarak her şeyi doğru şekilde yaptık. Bence çok iyi başladık, pit stoplarla doğru kararlar verdi ve onlar bizi pitlerde geçmeye çalışmadan önce doğru boşluğu yakaladığımızdan emin olduk."

"Valtteri de dahil olmak üzere her şeyi bize karşı kullandılar, onu dışarıda tuttular ve benim için durumu zorlaştırdılar ki bunu yapmaları adil. Fakat her şeyle çok iyi baş ettik ve bu yüzden bu galibiyetten çok memnunum. Fakat gördüğünüz gibi Lewis tüm yarış boyunca baskı yapıyordu."

"Bu yüzden her iki aracın da birbirine çok yakın olduğunu görebilirsiniz. Günün sonunda fark yaratan şey ayrıntılar oluyor."

Fakat Verstappen hem Red Bull hem de Mercedes aracının zayıf yönleri olduğunu düşünüyor ve Hollanda GP'nin zorlu geçeceği görüşünde.

Hollandalı pilot şöyle konuştu: "Aracımız muhtemelen bazı alanlarda iyi ve diğer alanlarda Mercedes'in aracına kıyasla daha kötü. Onlarınki daha yüksek hızda ve güçte daha iyi, bu yüzden Monza doğal olarak onlara biraz daha uygun olacak."

"O aracı sürmediğim ya da o benim aracımı sürmediği takdirde yargıda bulunmak elbette zor. Ama her zaman sonucu belirleyen şeyin küçük ayrıntılar olduğunu hissediyorum. Bu yüzden bir hafta sonuna başladığınızda, gerçekten ayarlarında üzerinde çalışmanız gerekiyor çünkü bazen aracı daha dengeli hale getirerek oldukça fazla tur zamanı bulabilirsiniz."

"Ayrıca önümüzdeki yarışların bazıları muhtemelen onlara biraz daha uyacak. Fakat zorlamaya devam edeceğiz ve takım olarak hata yapmamaya çalışmalıyız."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, and Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images