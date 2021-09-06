Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hollanda GP: Takım arkadaşı mücadeleleri
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Verstappen: "Monza, Mercedes'e çok daha iyi uyacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Monza'da gerçekleştirilecek yarışın Mercedes'e daha iyi uyacağını düşünüyor.

Verstappen: "Monza, Mercedes'e çok daha iyi uyacak"

Red Bull, kendileri adına zor geçen Britanya ve Macaristan yarışlarının ardından, yaz arasından iyi şekilde dönmeyi başardı.

Takım, yağmur nedeniyle yapılamayan Belçika GP'yi güvenlik aracı arkasında kazandı ve Max Verstappen, Hollanda GP'yi iyi bir performansla kazandı.

Hollandalı pilot böylelikle Macaristan GP sonrası kaybettiği liderliği geri aldı ve artık şampiyonayı lider götürüyor.

Yarışın ardından konuşan Verstappen, hafta sonu hakkında şöyle dedi: "Bugün sonuç anlamında her şey iyiydi, bence tüm hafta sonu gerçekten olumlu geçti ve kendi ülkemde daha fazlasını isteyemezdim."

"Kendi ülkenizde yarışırken herkes sizden çok fazla şey beklediği için durum kolay olmuyor ve özellikle böyle sıkı bir şampiyonada bunu yerine getirmek çok zor."

"Fakat bugün kendi açımızdan takım olarak her şeyi doğru şekilde yaptık. Bence çok iyi başladık, pit stoplarla doğru kararlar verdi ve onlar bizi pitlerde geçmeye çalışmadan önce doğru boşluğu yakaladığımızdan emin olduk."

"Valtteri de dahil olmak üzere her şeyi bize karşı kullandılar, onu dışarıda tuttular ve benim için durumu zorlaştırdılar ki bunu yapmaları adil. Fakat her şeyle çok iyi baş ettik ve bu yüzden bu galibiyetten çok memnunum. Fakat gördüğünüz gibi Lewis tüm yarış boyunca baskı yapıyordu."

"Bu yüzden her iki aracın da birbirine çok yakın olduğunu görebilirsiniz. Günün sonunda fark yaratan şey ayrıntılar oluyor."

Fakat Verstappen hem Red Bull hem de Mercedes aracının zayıf yönleri olduğunu düşünüyor ve Hollanda GP'nin zorlu geçeceği görüşünde.

Hollandalı pilot şöyle konuştu: "Aracımız muhtemelen bazı alanlarda iyi ve diğer alanlarda Mercedes'in aracına kıyasla daha kötü. Onlarınki daha yüksek hızda ve güçte daha iyi, bu yüzden Monza doğal olarak onlara biraz daha uygun olacak."

"O aracı sürmediğim ya da o benim aracımı sürmediği takdirde  yargıda bulunmak elbette zor. Ama her zaman sonucu belirleyen şeyin küçük ayrıntılar olduğunu hissediyorum. Bu yüzden bir hafta sonuna başladığınızda, gerçekten ayarlarında üzerinde çalışmanız gerekiyor çünkü bazen aracı daha dengeli hale getirerek oldukça fazla tur zamanı bulabilirsiniz."

"Ayrıca önümüzdeki yarışların bazıları muhtemelen onlara biraz daha uyacak. Fakat zorlamaya devam edeceğiz ve takım olarak hata yapmamaya çalışmalıyız."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, and Lewis Hamilton, Mercedes W12

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, and Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Hollanda GP: Takım arkadaşı mücadeleleri

Önceki haber

Hollanda GP: Takım arkadaşı mücadeleleri
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"

14 s
2
Formula 1

Red Bull, Hamilton'a geçilmemek için galibiyetten vazgeçmeye razıymış

2 s
3
World Superbike

Yamaha, Toprak'a verilen ceza sonrası Kawasaki'yi eleştirdi

46 dk
4
Formula 1

2021 Hollanda GP: Verstappen kendi ülkesindeki ilk yarışını kazandı, şampiyona liderliğini aldı!

20 s
5
Formula 1

Wolff: "Bu süreç, herkes kontratını imzaladığında tamamlanacak"

3 s
Son Haberler
Verstappen: "Monza, Mercedes'e çok daha iyi uyacak"
F1

Verstappen: "Monza, Mercedes'e çok daha iyi uyacak"

6dk
Hollanda GP: Takım arkadaşı mücadeleleri
F1

Hollanda GP: Takım arkadaşı mücadeleleri

1 s
Red Bull, Hamilton'a geçilmemek için galibiyetten vazgeçmeye razıymış
F1

Red Bull, Hamilton'a geçilmemek için galibiyetten vazgeçmeye razıymış

2 s
Alfa Romeo, 2022 için çaylak pilot almak konusunda çekiniyor
F1

Alfa Romeo, 2022 için çaylak pilot almak konusunda çekiniyor

2 s
Wolff: "Bu süreç, herkes kontratını imzaladığında tamamlanacak"
F1

Wolff: "Bu süreç, herkes kontratını imzaladığında tamamlanacak"

3 s
Son Videolar
Hollanda GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
4 Eyl 2021

Hollanda GP grid pozisyonları

F1 Fast Facts: Hollanda GP 01:57
Formula 1
3 Eyl 2021

F1 Fast Facts: Hollanda GP

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
3 Eyl 2021

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli 15:24
Formula 1
3 Eyl 2021

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor 01:03
Formula 1
2 Eyl 2021

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Bottas: "Hamilton'ın en hızlı turu atacağını biliyordum" Hollanda GP
Formula 1

Bottas: "Hamilton'ın en hızlı turu atacağını biliyordum"

Hamilton: "Bugün hiçbir konuda kusursuz değildik" Hollanda GP
Formula 1

Hamilton: "Bugün hiçbir konuda kusursuz değildik"

Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı" Hollanda GP
Formula 1

Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı"

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"

Red Bull, Hamilton'a geçilmemek için galibiyetten vazgeçmeye razıymış
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Hamilton'a geçilmemek için galibiyetten vazgeçmeye razıymış

Yamaha, Toprak'a verilen ceza sonrası Kawasaki'yi eleştirdi
World Superbike World Superbike

Yamaha, Toprak'a verilen ceza sonrası Kawasaki'yi eleştirdi

2021 Hollanda GP: Verstappen kendi ülkesindeki ilk yarışını kazandı, şampiyona liderliğini aldı!
Formula 1 Formula 1

2021 Hollanda GP: Verstappen kendi ülkesindeki ilk yarışını kazandı, şampiyona liderliğini aldı!

Wolff: "Bu süreç, herkes kontratını imzaladığında tamamlanacak"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Bu süreç, herkes kontratını imzaladığında tamamlanacak"

Verstappen: "Monza, Mercedes'e çok daha iyi uyacak"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Monza, Mercedes'e çok daha iyi uyacak"

Toprak ceza aldı, Superpole yarışının galibiyeti Rea'e geçti
World Superbike World Superbike

Toprak ceza aldı, Superpole yarışının galibiyeti Rea'e geçti

Wolff: ''Sert lastiğe geçmelerini beklemiyorduk''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''Sert lastiğe geçmelerini beklemiyorduk''

Son Haberler

Verstappen: "Monza, Mercedes'e çok daha iyi uyacak"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Monza, Mercedes'e çok daha iyi uyacak"

Hollanda GP: Takım arkadaşı mücadeleleri
Formula 1 Formula 1

Hollanda GP: Takım arkadaşı mücadeleleri

Red Bull, Hamilton'a geçilmemek için galibiyetten vazgeçmeye razıymış
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Hamilton'a geçilmemek için galibiyetten vazgeçmeye razıymış

Alfa Romeo, 2022 için çaylak pilot almak konusunda çekiniyor
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, 2022 için çaylak pilot almak konusunda çekiniyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.