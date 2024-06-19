Verstappen: "Montreal'deki ivmeyi devam ettirmek istiyoruz!"
Formula 1'in yıldız pilotu Max Verstappen, Avrupa yarışlarına geri dönmenin heyecanını yaşıyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Verstappen, bu hafta sonu, üst üste üç yarışlık bir serinin ilki olan İspanya Grand Prix'si için fabrikada yoğun bir hazırlık yaptı.
Montreal'de kazanmasına rağmen, bu yılki en zor yarışlarından birisini geçiren Verstappen, Barselona'nın daha iyi geçmesini umuyor.
Hollandalı pilot şöyle konuştu: "Avrupa'ya geri dönüyoruz!"
"Bu hafta takımla beraber, üç yarışlık bir serinin ilki olacak İspanya Grand Prix'si için hazırlandık."
"Taraftarlarıma ve onların desteğine olan saygımı göstermek için yeni turuncu kaskımı ilk kez Barselona'da takacağım."
"F1'deki ilk zaferimi burada aldığım göz önüne alındığında bu pistle ilgili harika anılarım var."
"Barselona pisti hızlı ve yavaş virajların harika bir kombinasyonunu içeriyor. Aracımız burada her zaman hızlı oldu ve umarım bu hafta sonu da öyle olur."
"Kanada'daki momentumu devam ettirmek istiyoruz, bu yüzden hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum."
"Umarım hava iyi olur!"
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