Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"
Max Verstappen ve Sergio Perez, Formula 1 Kanada Grand Prix'si öncesinde yarışa ilişkin düşüncelerini paylaştı.
Verstappen, bu yıl şimdiye kadarki yedi yarışın beşini kazandı ve şampiyonayı lider götüren taraf konumunda.
Geçen yıl Montreal'de zafere ulaşan Hollandalı pilot, bu yıl da benzer bir hedef belirlemiş durumda.
Max Verstappen, "Montréal'e dönmek her zaman için güzel çünkü burası harika bir şehir ve harika taraftarlara sahip."
"Kanada pisti, bazı kerbleri sonuna kadar kullanmanız gereken özel bir pist. Ayrıca çok güzel bir bölgede yer alıyor."
"Aracı ayarlarken, düzlüklerdeki hız ile kerblere iyi şekilde saldırma arasında doğru dengeyi yakalamaya çalışıyoruz. Burada bu konuda bir orta yol bulmak çok önemli."
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates in the podium with Champagne
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Elbette, geçen yıl Kanada Grand Prix'sindeki zaferim harikaydı. Umarım bu hafta sonu bunu tekrarlayabiliriz." dedi.
Sergio Perez ise bu hafta sonu tekrar direksiyon başına geçmek için sabırsızlandığını söyledi.
"Bu hafta sonu direksiyon başına dönmek için sabırsızlanıyorum. İspanya Grand Prix'sinden sonra takım fabrikasındaki mühendislerimle verimli şekilde çalıştım ve çok yapıcı bir fikir alışverişi gerçekleştirdik."
"İyi bir seviyeye gelmek için ne yapmam gerektiğini biliyorum, bunu başarabilecek gücüm var ve takım olarak aracı nasıl ayarlamamız gerektiğini de anlıyoruz. Böylece performans olarak iyi bir noktaya gelebiliriz."
"Böyle dönemlerde takımla birlikte çalışmak daha da önemli, hepimiz Kanada'da kazanma arzusuyla birbirimizi destekliyoruz."
"Harika bir aracım var ve onu kullandığımda her zaman savaşçı ruh halinde oluyorum."
"Montreal'de hafta sonunu iyi bir pozisyonda bitirmek için mümkün olduğunca istikrarlı tutarlı olmamız gerekiyor."
Son Haberler
Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"
Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım" Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"
Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor
Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor
Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular
Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular
Ford, fabrika desteğiyle Dakar Rallisi'ne giriş yapıyor!
Ford, fabrika desteğiyle Dakar Rallisi'ne giriş yapıyor! Ford, fabrika desteğiyle Dakar Rallisi'ne giriş yapıyor!
Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"
Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım" Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"
Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor
Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor
Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular
Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular
Red Bull: "Yeni sert hamurun etkisi minimum düzeyde"
Red Bull: "Yeni sert hamurun etkisi minimum düzeyde" Red Bull: "Yeni sert hamurun etkisi minimum düzeyde"
Sebastian Vettel, Eylül ayında Nürburgring'de Red Bull direksiyonuna dönüyor
Sebastian Vettel, Eylül ayında Nürburgring'de Red Bull direksiyonuna dönüyor Sebastian Vettel, Eylül ayında Nürburgring'de Red Bull direksiyonuna dönüyor
Red Bull, bütçe sınırı nedeniyle personel kaybetmelerinden şikayetçi
Red Bull, bütçe sınırı nedeniyle personel kaybetmelerinden şikayetçi Red Bull, bütçe sınırı nedeniyle personel kaybetmelerinden şikayetçi
Prost: "Perez 'imkansız' bir görevle karşı karşıya"
Prost: "Perez 'imkansız' bir görevle karşı karşıya" Prost: "Perez 'imkansız' bir görevle karşı karşıya"
Montreal'de yağmur bekleniyor
Montreal'de yağmur bekleniyor Montreal'de yağmur bekleniyor
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.