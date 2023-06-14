Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

Verstappen, bu yıl şimdiye kadarki yedi yarışın beşini kazandı ve şampiyonayı lider götüren taraf konumunda.

Geçen yıl Montreal'de zafere ulaşan Hollandalı pilot, bu yıl da benzer bir hedef belirlemiş durumda.

Max Verstappen, "Montréal'e dönmek her zaman için güzel çünkü burası harika bir şehir ve harika taraftarlara sahip."

"Kanada pisti, bazı kerbleri sonuna kadar kullanmanız gereken özel bir pist. Ayrıca çok güzel bir bölgede yer alıyor."

"Aracı ayarlarken, düzlüklerdeki hız ile kerblere iyi şekilde saldırma arasında doğru dengeyi yakalamaya çalışıyoruz. Burada bu konuda bir orta yol bulmak çok önemli."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates in the podium with Champagne Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Elbette, geçen yıl Kanada Grand Prix'sindeki zaferim harikaydı. Umarım bu hafta sonu bunu tekrarlayabiliriz." dedi.

Sergio Perez ise bu hafta sonu tekrar direksiyon başına geçmek için sabırsızlandığını söyledi.

"Bu hafta sonu direksiyon başına dönmek için sabırsızlanıyorum. İspanya Grand Prix'sinden sonra takım fabrikasındaki mühendislerimle verimli şekilde çalıştım ve çok yapıcı bir fikir alışverişi gerçekleştirdik."

"İyi bir seviyeye gelmek için ne yapmam gerektiğini biliyorum, bunu başarabilecek gücüm var ve takım olarak aracı nasıl ayarlamamız gerektiğini de anlıyoruz. Böylece performans olarak iyi bir noktaya gelebiliriz."

"Böyle dönemlerde takımla birlikte çalışmak daha da önemli, hepimiz Kanada'da kazanma arzusuyla birbirimizi destekliyoruz."

"Harika bir aracım var ve onu kullandığımda her zaman savaşçı ruh halinde oluyorum."

"Montreal'de hafta sonunu iyi bir pozisyonda bitirmek için mümkün olduğunca istikrarlı tutarlı olmamız gerekiyor."