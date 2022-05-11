Verstappen: "Monako'nun yeri doldurulamaz"

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Formula 1'in en eski yarışlarından olan Monako GP'sinin popülerliği, cadde yarışlarının sayısının artması, araçların genişlemesi ve pistin geçişe elverişsiz yapısı nedeniyle azaldı.

Ancak bazıları Monako'da yaşayan pilotlar yarıştan zevk almaya devam etmekteler -tıpkı dünyaca ünlü Monte Carlo marinasındaki parti yatlarını sık sık ziyaret eden 'jet sosyete' gibi.

Bununla birlikte, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Miami GP'si ve gelecek yıl düzenlenecek olan Las Vegas GP'sinin Monako'nun yerini alabileceği yönünde görüşler de mevcut -en azından yarışı izlemek ve pist dışı aktivitelere katılmak açısından.

Ancak Max Verstappen, Monako'nun statüsünün tehdit altında olduğunu düşünmüyor.

Son şampiyon, "Monako'nun yerinin doldurulabileceğini düşünmüyorum."

"Monako oldukça geniş bir tarihe sahip, bunu inşa etmek zaman alır."

"Miami ve Monako'nun pek benzemediğini de söylemeliyim. Miami daha geniş bir pist ve atmosfer de oldukça farklı. Bambaşka bir kültürün içindesiniz, ki bu iyi, çünkü her seferinde aynı kültürün içinde yarışmak sıkıcı olurdu."

"Dolayısıyla, Monako ve kalıcı pistlerle ilgili bir orta nokta bulmak zorundasınız." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1st position, takes victory as Serena Williams waves the chequered flag Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Monako'nun takvimdeki yerini savunan bir diğer isim de Esteban Ocon. Fransız pilot, bunun tek sebebinin Monako ile Fransa'nın sınır komşusu olması olmadığında ısrar ediyor.

Ocon, "Max'e katılıyorum, Monako'nun son derece özel olduğunu düşünüyorum. Pistin arkasında büyük bir tarih var ve başka hiçbir yerde Monako'daki gibi yarışamazsınız."

"Sıralamalarda çok güçlü olmanız gerekiyor, yarışta geçiş yapmak çok zor, bunun için risk almanız gerekiyor, bu yüzden bizim için tamamen farklı." dedi.

Monako'da yaşayan isimlerden biri olan Valtteri Bottas, "Esteban tam olarak düşündüğüm şeyleri söyledi. Yeni yarışlara gelmek çok güzel, hepsi harika. Ama Monako her zaman Monako'da olacak, burası zaten farklı bir yer, tarihi de cabası." dedi.

Kevin Magnussen'in cevabı ise oldukça kısaydı: "Monako'yu seviyorum!"