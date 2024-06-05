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Formula 1 Kanada GP

Verstappen, Monako'nun ardından fabrikada yoğun şekilde hazırlanmış

Max Verstappen, Kanada Grand Prix'si öncesinde Montreal'e geri dönmenin keyfini yaşıyor.

Ezel Tan
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Şampiyona lideri, Monako'da zorlu hafta sonunun ardından takımının fabrikası olan Milton Keynes'e dönerek Kanada yarışı için hazırlıklarını tamamladı.

Verstappen, Montreal'in atmosferinden övgüyle bahsederek, "Montreal'e geri dönmek güzel - güzel bir şehir, harika bir atmosfer ve tutkulu taraftarlar var."

"Monako'da zorlu bir hafta sonunun ardından fabrikaya döndük ve Kanada Grand Prix'sine hazırlandık."

"Orada apeksleri iyi şekilde kullanmanız gereken, geçiş yapabileceğiniz  -eski tarz- bir pist var."

"Bu pistte aracı iyi şekilde ayarlamak, düzlük hızı ile frenler arasında iyi bir denge bulmak çok önemli."

Red Bull Racing'in başarılı pilotu, takım arkadaşı Sergio Perez ile olan ortaklığının uzatılmasından da büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Verstappen, "Takımın ve Sergio'nun sözleşmesini 2026'ya kadar uzatması harika, başarılı ortaklığımızı devam ettirmekten mutluluk duyuyorum."

"Geçen yıl pek çok rekor kırdık ve takım harika durumda. Önümüzdeki iki yıl boyunca bu başarının üzerine koymayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, celebrate on the podium with Champagne

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, celebrate on the podium with Champagne

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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