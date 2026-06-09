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Formula 1 Monako GP

Verstappen: "Monako'daki sıralama performansım beni çok şaşırttı"

Max Verstappen, Monako Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonu mücadelesi vermiş olmasına oldukça şaşırmış.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

Max Verstappen, Monako GP sıralama turlarında Kimi Antonelli'nin ardında ikinci sırayı alarak ön çizgiden start alma hakkı kazanmış ve sezonun ilk pole pozisyonuna çok yaklaşmıştı.

Bu sonuç, takımın tüm yıl boyunca kasisler ve kerbler üzerindeki performans sorunları göz önüne alındığında sürpriz olarak görülmüştü.

Milton Keynes merkezli ekip, Ford ile ortak geliştirilen yeni güç ünitesi sayesinde FIA'nın ADUO programı kapsamında Formula 1'in referans motoru olarak gösterilse de, RB22 şasisi sezonun ilk bölümünde Laurent Mekies liderliğindeki takım için çözülmesi gereken önemli sorunlar yaratmıştı.

Ancak Monako pistinin kendine özgü karakteristiği, aracın bazı zayıf yönlerini gizlemiş gibi göründü.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB22

Max Verstappen, Red Bull Racing RB22

Fotoğraf: Erik Junius

Sıralama turlarının ardından konuşan Verstappen, "Burada araç ayarları ve süspansiyon açısından her zaman oldukça yumuşak bir ayar kullanmanız gerekiyor."

"Bu açıdan durum daha iyiydi ancak daha hızlı gitmemizi engelleyen temel sınırlamamız hâlâ mevcut."

"Bu açıdan bakınca pole pozisyonu için mücadele etmiş olmamız beni hâlâ biraz şaşırtıyor."

"Elbette üçüncü antrenman seansından sonra bazı değişiklikler yaptık ancak bunlar çok büyük değişiklikler değildi." dedi.

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