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Formula 1 / Monako GP Haberler

Verstappen, Monako'daki podyum hasretine son vermek isiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu yapılacak yarışta kariyerinin ilk Monako podyumunu almak istiyor.

Verstappen, Monako'daki podyum hasretine son vermek isiyor

Max Verstappen, kariyeri boyunca beş Monako yarışına katıldı. 2015 ve 2016'da yarış dışı kalırken, 2017'de beşinci, 2018'de dokuzuncu ve 2019'da dördüncü oldu.

Aslında Verstappen, 2019'daki yarışı ikinci bitirdi ancak aldığı beş saniyelik ceza ile dördüncü sıraya geriledi.

Son beş yarışta iki galibiyet ve üç ikincilik alan Verstappen, Monako GP'nin favorilerinden biri olarak gösteriliyor ve kendisi de podyum hasretini sona erdirmek istiyor.

Sözlerine İspanya GP'yi değerlendirerek başlayan Verstappen, "Kendimi bununla ilgili iyi hissediyorum, fakat bir takım olarak en kusursuz hafta sonumuz değildi."

"Yarıştaki hızımız kesinlikle yeterli değildi. Gerçek bu ve buna rağmen ikinci olarak pek çok puan kazandık. Henüz sezonun başındayız. Bu yüzden zorlayıp, gelişmeye devam etiğimizden ve daha fazla yarış kazandığımızdan emin olmalıyız."

"Her zaman geçmişi analiz edip, limitleri zorluyoruz." dedi.

Sonrasında Mercedes'e karşı nerede gelişmeleri gerektiği soruldu ve bu soruya da, "Barselona'da lastik aşınma seviyemizin ve aracın genel hızının Mercedes'le mücadele etmemizi sağlayacak kadar iyi olmadığını düşünüyorum. İlk viraja Lewis'ten önce girmeyi başardım, eğer bunu yapmasaydım uzaklaşıp giderdi."

"Bu yüzden yarışa bu kadar uzun süre liderlik etmek ve yarışı kaybetmek daha da kötü oldu. Sadece gelişmeye devam etmemiz gerekiyor." cevabını verdi.

Son olarak Monako GP beklentilerini ise şöyle açıkladı: "Monako Grand Prix'si her zaman çok özel bir yarış olmuştur. Diğer pistlerden çok farklı. Pist çok dar fakat aynı zamanda sıralama turlarında zaman turu kaydetmek harika. Her şey bir araya geldiği zaman iyi bir tur ortaya çıkıyor ve bu da yüzünüzde büyük bir bir gülümsemeye yol açıyor."

"Monako'da hiç podyuma çıkamadım ve bu yüzden bu durumu değiştirmek istiyorum! Sadece temiz bir hafta sonu geçirmemiz gerekiyor ki bu çok önemli. Hızlı olup olmayacağımızı göreceğiz. Şu ana kadar sıralama turlarında çok yakındık ve umarım Monako'da da öyle oluruz."

"Kendi örneklerimden de gördüğüm üzere Monako'da hataya yer olmadığını çok iyi biliyorum! (gülüyor) Cumartesi günü başarılı olmak için her şeyi yapmalıyız. Genellikle bu pistte geçiş yapmak zordur, ancak yine de yarışta her şey olabilir. Podyumun en üst basamağına çıkmak için cumartesi ve Pazar günleri elinizden geleni yapmanız gerekiyor."

2. Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Parc Ferme

2. Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Perez, Monako'da galibiyet için savaşmalarını umuyor

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Pilotlar Max Verstappen
Editör Kemal Şengül

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