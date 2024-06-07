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Formula 1 Kanada GP

Verstappen: "Monako'da yaşananlar Red Bull'u uyandırdı"

Red Bull pilotu Max Verstappen, takımın yakında büyük adımlar atmasını bekliyor.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, son üç yarışta sadece bir galibiyet elde edebildi ve Red Bull’un üstünlüğünün sona erdiği yorumları yapıldı.

Bu konuda konuşan Verstappen, şöyle dedi: "Sadece burada sahip olduklarımıza odaklanmaya çalışıyorum."

"Bence üzerinde çalışmamız gereken çok şey var. Bunu zaten biliyorduk. Fakat doğal olarak Monako'dan sonra çalışmamız gereken iyi bir yön olduğunu düşünüyorum ve bu aslında oldukça heyecan verici."

"Diğerlerinin ne yaptığına odaklanmıyorum çünkü bunu yapmak sadece zaman ve enerji kaybı. Kendi açımızdan daha iyi yapabileceğimiz şeyler olduğunu biliyoruz ve buna odaklanacağız."

"Eminim ki bunları iyi yaparsak çok güçlü bir takıma sahip olacağız."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu hafta sonu aracın kerblerde nasıl olacağıyla ilgili Verstappen, "Bunun en sevdiğimiz şey olmadığını biliyoruz ama daha iyi hale getirmek için üzerinde çalıştığımız bir şey ve bu zaman alıyor."

"Bu bir haftadan diğer haftaya çözülen bir şey değil fakat işleri toparlamaya çalışacağız."

Aracın zayıflıklarıyla ilgili de Verstappen şunları ekledi: "Yeni düzenlemenin ilk gününden beri zayıf olduğumuz belli bir nokta var ve henüz bunu çözemedik."

"Monako'dan sonra bir kez daha toparlandık. Fabrikada çok iyi toplantılar ve tartışmalar yaptık. Şimdi bu konuya biraz daha fazla odaklanıldığını ve bunu geliştirmeye çalıştığımızı düşünüyorum çünkü herkes birbirini yakalıyor, doğal olarak artık -kerblerdeki sürüş dezavantajı karşısında- sahip olduğunuz hız avantajına güvenemezsiniz."

"Bu yüzden kesinlikle düzeltilmesi gerekiyor ama araçta büyük değişiklikler yapmak biraz zaman alıyor çünkü bazı şeylerin yeniden tasarlanması gerekiyor ve bütçe sınırıyla bunu yapamazsınız."

"Hepsi zaman alıyor. Bir şeyleri yeniden tasarlamanız, araçta farklı şeyler bulmanız gerekiyor ve bu çalışma da devam ediyor."

"Her şey yolunda giderse bu yıl iyi bir iş çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Fakat birkaç şey denemeliyiz, en iyi neyin işe yaradığını görmeliyiz.”

“Gelecek yıl bazı şeylerin daha da değişeceğine eminim. Bunu yaparken bu yıl daha iyi bir iş çıkarabileceğimizden de eminim."

Pazar günü yağmur isteyip istemediği sorusuna Verstappen, "Umurumda değil. Kuru da olsa ıslak da olsa sorun yok." dedi. 

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