Verstappen, Monako'da şampiyonadaki puan farkını artırdığına şaşırmış

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Tüm hafta sonu denge sorunları yaşayan Max Verstappen, RB18'den en iyi şekilde faydalanmakta zorlandığı Monte Carlo'da sıralama turlarını dördüncü bitirmişti.

Hollandalı pilot, yarışta Charles Leclerc'i pit stoplarla geçti ve damalı bayrağı üçüncü sırada görerek podyuma çıktı.

Verstappen, Sergio Perez ve Carlos Sainz'a puan kaybetse de, şampiyonadaki ana rakibi Leclerc'i geçtiği için puan farkını dokuza çıkardı.

Genç sürücü, hafta sonunun gidişatı göz önüne alındığında bu duruma şaşırdığını gizlemiyor.

Verstappen şöyle dedi: "Cumartesi gününün ardından yapabileceğim her şeyi yaptım."

"Bence Ferrari pilotlarını geride bırakarak stratejik anlamda çok iyi bir iş çıkardık."

"Bu açıdan takım olarak pazar gününden memnun olabileceğimizi düşünüyorum."

"Yarış yağmur ve diğer şeyler nedeniyle çok yoğun geçti fakat performans olarak iyi bir noktadaydık. Cumartesi gününün ardından puan farkını artırmayı hiç beklemiyordum."

"Bu yüzden bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum."

Verstappen, takım arkadaşı Perez için mutlu olduğunu da yineledi.

"Yağmur lastikleriyle sürüş yapmak gerçekten çok zordu çünkü kayıyorlardı ve aracı kontrol etmek hiç kolay değildi."

"Fakat sonunda Checo harika bir sonuç aldı ve onun için mutluyum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool