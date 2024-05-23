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Formula 1 Monako GP

Verstappen, Monako'da McLaren ve Ferrari'yi ciddi tehdit olarak görüyor

2024 Formula 1 Şampiyonası'nın ilk 7 yarışında 5 zafer elde eden Max Verstappen, bu hafta sonu yapılacak Monako GP'de rakiplerinin gerisinde kalabileceklerini söyledi.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Max Verstappen, Red Bull Racing, in a Press Conference

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Son yarış Imola'da McLaren ve Ferrari'nin Red Bull'a daha yakın bir görüntü çizdi. Miami'de Lando Norris ile kazanan McLaren, Imola'da geride görünüyordu ancak yarışın son çeyreğinde Norris ile beklenmedik bir şekilde atağa kalktı ve bir iki tur daha olsaydı bir kez daha kazanabilecek gibi bir görüntü çizdi.

Verstappen, çok dar yapısı nedeniyle sıralama pozisyonunun hayati önem taşıdığı Monako'da pole pozisyonunu kazanmayı hedeflediğini ancak bunun kolay olmayacağını söyledi.

Verstappen, "Bizim için en zor pistlerden biri. Son birkaç yılda Ferrari burada her zaman çok güçlü oldu."

"Ayrıca McLaren son zamanlarda, son iki yarışta, performansını gerçekten artırdı. Onlar da kesinlikle izlenmesi gerekenler arasında."

"Monako'da bazı sürprizler olabilir. Geçen yıl Esteban sıralamalarda harika bir tur atmıştı, yani birisi kendini gerçekten iyi ve özgüvenli hissettiğinde bu tür şeyler olabilir." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing, Alex Albon, Williams Racing, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in a Press Conference

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing, Alex Albon, Williams Racing, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in a Press Conference

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Verstappen Monako'da iki kez kazandı ancak pist bu yıl, yavaş virajlardaki gücü nedeniyle Ferrari'nin lehine olabilir. Tümsekli yapı ve bordürler de Red Bull'un güçlü olmadığı özellikler.

Geçen yılki Singapur Grand Prix'sinde Red Bull sıkıntı yaşamış ve podyuma bile çıkamamıştı. O, Red Bull'un 2023'te kazanamadığı tek yarıştı.

Verstappen, "Aracımız normalde tümsek ve bordürlerde biraz zorlanıyor. Geçen yıla kıyasla üzerinde biraz çalıştık."

"Sanırım şu ana kadar bulunduğumuz pistlerin çoğunda düşük viraj performansımız biraz iyileşti. Ancak bunun çok kolay bir hafta sonu olacağını sanmıyorum."

"En iyi araca sahip olsanız bile Monako hiçbir zaman çok kolay değildir. Monako her şeyin yolunda gitmesini sağlamak için çok zor bir pist. Örneğin; sıralama turunda lastiklerin çalışmasını sağlarken zorlanabilirsiniz, kırmızı bayrak çıkabilir, her zaman çok fazla aksaklık var." 

"Pek çok şey doğru gidebileceği gibi pek çok şey de yanlış gidebilir. Sadece üzerinde çalışmamız gerekiyor. Imola gerçekten çok kötü başladı ve biz bunu tersine çevirmeyi başardık."

"Tekrar böyle bir hafta sonu geçirmek istemezdim, oldukça stresli ve hoş değil ama bunun bizim için daha zor bir pist olduğunu biliyoruz. Geçmişte burada kazanmış olsak da, burası oldukça karmaşık, bu yüzden nerede olduğumuzu göreceğiz." dedi.

Farklar kapanıyor

Red Bull başlangıçta Imola'da zorlandı ancak Verstappen, Imola'daki sıralamaların son bölümünde Nico Hulkenberg'den aldığı hava koridoru desteğiyle etkileyici bir şekilde pole pozisyonunu aldı.

Yarış günü ise Norris, 7.5 saniyelik farkı kapatarak Verstappen'in sadece 0.725 saniye gerisinde finiş görürken, Leclerc de sadece yedi saniye geride kaldı.

Verstappen, "Miami'den sonra her şeyin biraz kapandığı oldukça açıktı. Imola da muhtemelen en kolay hafta sonumuz değildi."

"Şimdi kimin araca daha fazla performans koyacağına, araçta mümkün olan en iyi ayarı bulacağına bağlı olacak, ancak kesinlikle farklar kapandı, bu da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmayı çok önemli kılıyor."

"Bunun her zaman çok gerçekçi bir olasılık olmadığını biliyorum ama her zaman belirli bir noktaya ulaşmaya çalışırsınız. Belki de son birkaç yarışta bunu başaramadık."

"Her hafta sonu yeniden deniyoruz ve araçta mümkün olan en iyi ayarı bulmaya çalışıyoruz ama kesinlikle farkların kapanmakta olduğunu görebilirsiniz." dedi.

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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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