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Formula 1 / Monako GP Haberler

Verstappen: “Monako’da kazanmak çok özel”

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Monako Grand Prix’si galibiyeti ardından Red Bull pilotu Max Verstappen kariyerinde ilk kez F1 dünya şampiyonasına liderlik ediyor ve Monako’da kazanmanın onun için çok özel olduğunu söylüyor.

Verstappen: “Monako’da kazanmak çok özel”

Olaylı sıralama turlarının ardından Verstappen Monako Grand Prix’sine ikinci sıradan başlayacaktı. Fakat cumartesi günü pole pozisyonunu kazanan Ferrari pilotu Charles Leclerc’in yarışı başlamadan bitti ve Verstappen galibiyeti kazanmak için bu durumdan olabildiğince faydalandı. 

Yarışa kirli taraftan başlayan Verstappen, startta hemen gerisindeki Valtteri Bottas’ın öne geçmesine izin vermedi ve liderliğini yarış boyunca korudu. 

Hollandalı pilotun ana rakibi Lewis Hamilton ise beklentilerin oldukça altında bir yarış geçirdi ve 7. sırada finiş gördü. Böylece Verstappen, pilotlar sıralamasında 7 kez dünya şampiyonuna karşı 4 puanlık bir üstünlük sağlamış oldu. 

Bunun yanında Verstappen’in takım arkadaşı Sergio Perez ise yarışı 4. sırada tamamlayarak önemli puanlar kazandı ve Red Bull takımlar şampiyonasında yalnızca bir puan farkla Mercedes’i geçmiş oldu. 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Red Bull için mükemmel geçen bir yarışın ardından konuşan Verstappen, “Tabii ki, burada kazanmak çok özel bir şey ve burada ilk kez podyuma çıkıyorum, yani evet harika bir yarıştı. "

“Burada oldukça fazla tur atılıyor ve bu yüzden gerçekten çok iyi odaklanmanız gerekiyor ama gerçekten inanılmazdı.”

“Ne olacağını asla bilemezsiniz ama tüm mesele sadece lastiklerinizi korumak ve elbette pit stop için iyi bir zamanlama yapmaktı.”

“Rakiplerimiz daha erken pit stop yaptı ve aslında bu benim işimi biraz daha kolay hale getirdi. Fakat yarışı kontrol altında tutmayı başardım.”

“Elbette, her zaman bu GP'yi kazanmak istiyorsunuz. Henüz daha çok küçükken bu yarışı izlediğimi hatırlıyorum, bu yüzden bu sonuçtan tabii ki çok gurur duyuyorum.”

“Fakat ileriyi düşünüyorum, hâlâ önümüzde çok uzun bir sezon var ve tabii ki bu harika bir sonuç.” dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Selin Elif Köse

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