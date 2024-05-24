Verstappen: "Monako'da Imola'daki gibi bir mucize beklemiyorum"

Verstappen ve takım arkadaşı Sergio Perez, Monte Carlo'da zorlu bir gün geçirerek ikinci antrenman seansında sırasıyla dördüncü ve sekizinci oldular.

Hatta bir noktada Verstappen, takım telsizinden 'kanguru gibi' zıpladığını ve zıplamanın bir sonucu olarak baş ağrısı çekmeye başladığını iddia etti.

Verstappen, "Gerçekte neler olup bittiğini tarif edebileceğimi bile sanmıyorum, bu çok zor."

"Beklemediğim bir şey değil ama kesinlikle bu hafta sonu iyi bir noktada değiliz."

"Burası gerçekten çok zor, pistte çok fazla tümsek ve kerb değişikliği var. Çok fazla tur zamanı kaybediyoruz çünkü araç iyi bir performans gösteremiyor ve bu da daha hızlı gitmemizi kesinlikle engelliyor."

"Hafta sonu için sorunumuz için net bir yön veya çözüme sahip değiliz." dedi.

Verstappen sorunları aracın tasarımına bağlıyor ve takımın geçen hafta sonu Imola'da yaşadığı türden mucizeler beklemediğini söylüyor.

Son Dünya Şampiyonu, "Imola tamamen farklıydı, ayar ile çözebileceğimiz farklı sorunlar vardı."

"Buradaki sorunları ayar ile çözemeyiz çünkü araç bu şekilde tasarlandı."

"Bu tür şeyleri bir gecede değiştiremezsiniz, aracı biraz daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz ancak herhangi bir mucize beklemiyorum." dedi.