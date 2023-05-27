Verstappen: "Monako'da elde ettiğim pole, kariyerimin en iyisi değil"

Red Bull pilotu, Q3'ün son aşamalarında pole pozisyonunu elde ederek Alonso'nun 2012'den bu yana ilk F1 pole pozisyonu şansını elinden aldı.

Aston Martin takımının 2023'te büyük ölçüde iyileşen formu sayesinde Alonso, bu yıl düzenli olarak podyumda kendini gösteriyor.

Alonso'nun bir kez daha F1'in zirvesinde yer almasını bekleyip beklemediği sorulduğunda Verstappen, tecrübeli pilota övgüler yağdırdı.

"Bu sürpriz bir şey olmaz! F1'de Fernando'yu izleyerek büyüdüm, tarzını seviyorum ve 41 yaşında hâlâ burada olması çok etkileyici."

"Bence dışarıdaki insanlar için harika bir örnek. Eğer kararlı kalır ve kendinize, size gelen fırsatlara inanırsanız, o zaman bir şeyler gösterebilirsiniz."

"O şu anda bunu yapıyor ve aynı zamanda doğal yeteneğini gösteriyor."

Verstappen, Monako'da elde ettiği pole pozisyonunun kariyerinin en iyi pole'ü olmadığını belirtti.

Hollandalı pilot, "En iyi pole'üm olduğunu sanmıyorum ama yeterince iyiydi. Buradaki ilk pole'ümü elde ettiğim için mutluyum."

"Ayrıca Q3'te de temiz bir yarış çıkardık, bu yüzden herkesin sınırlarını zorlaması güzeldi."

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrates with a team mate in Parc Ferme Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Tüm seans gerçekten iyi geçti. İlk turda aşınmış lastikler ve tüm sektörleri bir araya getirme konusunda biraz zorlandım. Ama son denememde bunu yapmam gerektiğini biliyordum çünkü Alonso çok iyi bir tur atmıştı. Ayrıca son sektöre girerken geride olduğumu biliyordum, bu yüzden son saniyede pole'ü kazanmak için her şeyi riske atarak zorlamam gerekiyordu." dedi.

Alonso, Aston Martin'in başlangıçlarda Red Bull'a karşı ufak bir avantaja sahip olduğunu belirtmesine rağmen, ilk viraja kadar olan kısa bölümün çok fazla geçiş şansı vermeyeceğini düşünüyor.

Ancak Verstappen, RB19'un yavaş startlarının artık bir sorun olmadığını düşünüyor.

"Bu önceden bir sorundu."

"Ama sanırım Miami'den itibaren iyi kalkışlar yapmaya başladık. Sezon başında neden üst sıralarda olmadığımızı biliyoruz ama bu konuda başka bir şey söyleyemem. Ama artık bu konuda o kadar da endişeli değilim."