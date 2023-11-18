Verstappen: "Monako Şampiyonlar Ligi, Las Vegas Ulusal Lig gibi"
Red Bull'un şampiyon pilotu Max Verstappen, Las Vegas GP sıralamalarının ardından katıldığı basın toplantısında birçok konuda sert açıklamalar yaptı.
Bu açıklamalardan bazılarını halihazırda internet sitemizde paylaştık ancak sosyal medyada paylaştığımız bazı önemli sözler de vardı.
Normalde sosyal medya kullanmayan ziyaretçilerimiz için Verstappen'in açıklamalarından öne çıkanları sizler için derledik.
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Verstappen: "Bence bugün maksimum performans gösterdik"
Verstappen: "Bence bugün maksimum performans gösterdik" Verstappen: "Bence bugün maksimum performans gösterdik"
Brundle: "Verstappen, Las Vegas GP yorumlarıyla beni hayal kırıklığına uğrattı"
Brundle: "Verstappen, Las Vegas GP yorumlarıyla beni hayal kırıklığına uğrattı" Brundle: "Verstappen, Las Vegas GP yorumlarıyla beni hayal kırıklığına uğrattı"
Verstappen gösterişli Las Vegas F1 açılış töreninde kendini "palyaço" gibi hissetmiş
Verstappen gösterişli Las Vegas F1 açılış töreninde kendini "palyaço" gibi hissetmiş Verstappen gösterişli Las Vegas F1 açılış töreninde kendini "palyaço" gibi hissetmiş
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