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Formula 1 Las Vegas GP
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Verstappen: "Monako Şampiyonlar Ligi, Las Vegas Ulusal Lig gibi"

Red Bull'un şampiyon pilotu Max Verstappen, Las Vegas GP sıralamalarının ardından katıldığı basın toplantısında birçok konuda sert açıklamalar yaptı.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Güncelleme
Max Verstappen, Red Bull Racing

Bu açıklamalardan bazılarını halihazırda internet sitemizde paylaştık ancak sosyal medyada paylaştığımız bazı önemli sözler de vardı.

Normalde sosyal medya kullanmayan ziyaretçilerimiz için Verstappen'in açıklamalarından öne çıkanları sizler için derledik.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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