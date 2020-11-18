Verstappen, Moğolistan Hükümeti'nden hâlâ

Portekiz GP'sinin ikinci antrenman seansında Lance Stroll ile yaşadığı temas sonrasında Verstappen'in yaşadığı sinir takım telsizine yansımıştı.

Hollandalı pilot, "Bu ***tiğimin adamı kör mü? O ***iğin sorunu ne? Aman tanrım. Ne kadar gerizekalı. Araçta hasar var. Ne kadar moğol biri. Yemin ederim." demişti.

Daha sonrasında Verstappen, takım radyosunda seçtiği kelimelerin "doğru" olmadığını ve "kimseyi üzmek istemediğini" söyledi, ancak buna rağmen Moğolistan Hükümeti, Verstappen'den özür dilemesini istedi.

Moğolistan Dışişleri Bakanı Lundeg Purevsuren, Max Verstappen'in Portekiz Grand Prix'sinde sarf ettiği "ırkçı ve aşağılayıcı" sözlerden dolayı Red Bull'a mektup yazdı.

Ayrıca Purevsuren, Red Bull Racing'in ana sponsorlarına ve ortaklarına durumu açıklayan mektuplar gönderdi.

Formula1News.co.uk, ekibin ortaklarından Siemens'in olayla ilgili endişelerini Red Bull Racing'e bildirerek bu mektuba yanıt verdiğini öğrendi.