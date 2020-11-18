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Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Moğolistan Hükümeti'nden hâlâ

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Verstappen, Moğolistan Hükümeti'nden hâlâ
Ekleyen:
, Editör

Moğolistan Hükümeti, son sözlerinden ötürü Max Verstappen'den özür beklese de, Hollandalı pilottan henüz herhangi bir hareket gelmedi.

Portekiz GP'sinin ikinci antrenman seansında Lance Stroll ile yaşadığı temas sonrasında Verstappen'in yaşadığı sinir takım telsizine yansımıştı.

Hollandalı pilot, "Bu ***tiğimin adamı kör mü? O ***iğin sorunu ne? Aman tanrım. Ne kadar gerizekalı. Araçta hasar var. Ne kadar moğol biri. Yemin ederim." demişti. 

Daha sonrasında Verstappen, takım radyosunda seçtiği kelimelerin "doğru" olmadığını ve "kimseyi üzmek istemediğini" söyledi, ancak buna rağmen Moğolistan Hükümeti, Verstappen'den özür dilemesini istedi.

Moğolistan Dışişleri Bakanı Lundeg Purevsuren, Max Verstappen'in Portekiz Grand Prix'sinde sarf ettiği "ırkçı ve aşağılayıcı" sözlerden dolayı Red Bull'a mektup yazdı.

Ayrıca Purevsuren, Red Bull Racing'in ana sponsorlarına ve ortaklarına durumu açıklayan mektuplar gönderdi.

Formula1News.co.uk, ekibin ortaklarından Siemens'in olayla ilgili endişelerini Red Bull Racing'e bildirerek bu mektuba yanıt verdiğini öğrendi.

Ancak Moğolistan'ın resmi kültür elçisi Unro Yanchiv, genç sürücünün özür dilemediğini ve Red Bull Racing'in de resmi mektuplara cevap vermediğini belirtti.

Yanchiv, “Max Verstappen'in kamuoyu karşısında açık şekilde özür dilediği iddiası doğru değil ve Moğol hükümeti, Red Bull ekibinden bir yanıt bekliyor. Hükümetimizden özür dilemedi ve çağrımıza da yanıt gelmedi."

"Hükümet, çözülene kadar bu sorun üzerinde çalışmaya devam edecek." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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