"Verstappen, Miami'de Mercedes ile görüşecek" iddiası!
Red Bull pilotu Max Verstappen'in Miami'de Mercedes ile bir araya geleceği ve kontrat görüşmesi yapacağı iddia edildi.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Red Bull takım patronu Christian Horner, geçtiğimiz günlerde Verstappen'in önümüzdeki sezon takımda kalacağını açıklamıştı.
Fakat Hollandalı pilotun Red Bull Racing'den ayrılabileceğine dair söylentiler hız kesmeden devam ediyor.
Avusturyalı OE24 ve çeşitli kaynaklarda yer alan habere göre bu hafta sonu gerçekleştirilecek Miami Grand Prix'sinde, Mercedes yönetimi ile Max Verstappen kampı arasında bir görüşme yapılacak.
Son dünya şampiyonuna bu görüşmede çok yıllık bir kontrat teklif edileceği ve bu kontrat teklifinin de senelik en az 150 milyon euro seviyesinde olacağı konuşuluyor.
İddialar Verstappen'in anlaşmasının dört yılık bir anlaşma olacağı ve Verstappen'in minimum 600 milyon euro kazanacağı yönünde.
Buna ek olarak Verstappen'e kariyerini tamamladıktan sonra bile geçerli olacak bir Mercedes "marka elçiliği" sözleşmesi teklif edilecek.
Mercedes'in aynı zamanda Helmut Marko'ya danışmanlık teklifinde bulunduğu ifade edildi. Görünüşe bakılırsa Mercedes yönetimi, defalarca Marko'ya destek için Hollandalı pilotu takıma getirebilmek için bunu yaptı.
Görüşmenin pazar günü yapılacağı iddia edildi. Böylelikle Red Bull, kısa bir süre içerisinde açıklanması beklenen Adrian Newey ayrılığından sonra Verstappen'i de kaybedebilir.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Collins: "Newey'nin ayrılığı zincirleme bir etki yaratacak"
Komatsu: "Gene Haas benimle düzenli olarak iletişime geçiyor"
Ecclestone: "Lewis egosunu tatmin için Ferrari'ye geçiyor"
Mercedes, Miami için güncellemeler hazırlıyor
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar