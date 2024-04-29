Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

"Verstappen, Miami'de Mercedes ile görüşecek" iddiası!

Red Bull pilotu Max Verstappen'in Miami'de Mercedes ile bir araya geleceği ve kontrat görüşmesi yapacağı iddia edildi.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull takım patronu Christian Horner, geçtiğimiz günlerde Verstappen'in önümüzdeki sezon takımda kalacağını açıklamıştı.

Fakat Hollandalı pilotun Red Bull Racing'den ayrılabileceğine dair söylentiler hız kesmeden devam ediyor.

Avusturyalı OE24 ve çeşitli kaynaklarda yer alan habere göre bu hafta sonu gerçekleştirilecek Miami Grand Prix'sinde, Mercedes yönetimi ile Max Verstappen kampı arasında bir görüşme yapılacak.

Son dünya şampiyonuna bu görüşmede çok yıllık bir kontrat teklif edileceği ve bu kontrat teklifinin de senelik en az 150 milyon euro seviyesinde olacağı konuşuluyor.

İddialar Verstappen'in anlaşmasının dört yılık bir anlaşma olacağı ve Verstappen'in minimum 600 milyon euro kazanacağı yönünde.

Buna ek olarak Verstappen'e kariyerini tamamladıktan sonra bile geçerli olacak bir Mercedes "marka elçiliği" sözleşmesi teklif edilecek.

Mercedes'in aynı zamanda Helmut Marko'ya danışmanlık teklifinde bulunduğu ifade edildi. Görünüşe bakılırsa Mercedes yönetimi, defalarca Marko'ya destek için Hollandalı pilotu takıma getirebilmek için bunu yaptı.

Görüşmenin pazar günü yapılacağı iddia edildi. Böylelikle Red Bull, kısa bir süre içerisinde açıklanması beklenen Adrian Newey ayrılığından sonra Verstappen'i de kaybedebilir.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Szafnauer: "Bütçe sınırındaki 'adaletsizlikler' takımların birbirinden uzaklaşmasına neden oldu"
Sonraki haber Wolff, Hamilton'ın Mercedes'in yaşadığı sorunlar karşısında "profesyonel" kalacağından emin

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Collins: "Newey'nin ayrılığı zincirleme bir etki yaratacak"

Collins: "Newey'nin ayrılığı zincirleme bir etki yaratacak"

Formula 1
Miami GP
Collins: "Newey'nin ayrılığı zincirleme bir etki yaratacak"
Komatsu: "Gene Haas benimle düzenli olarak iletişime geçiyor"

Komatsu: "Gene Haas benimle düzenli olarak iletişime geçiyor"

Formula 1
Miami GP
Komatsu: "Gene Haas benimle düzenli olarak iletişime geçiyor"
Ecclestone: "Lewis egosunu tatmin için Ferrari'ye geçiyor"

Ecclestone: "Lewis egosunu tatmin için Ferrari'ye geçiyor"

Formula 1
Miami GP
Ecclestone: "Lewis egosunu tatmin için Ferrari'ye geçiyor"

Son Haberler

Collins: "Newey'nin ayrılığı zincirleme bir etki yaratacak"

Collins: "Newey'nin ayrılığı zincirleme bir etki yaratacak"

F1 Formula 1
Miami GP
Collins: "Newey'nin ayrılığı zincirleme bir etki yaratacak"
Komatsu: "Gene Haas benimle düzenli olarak iletişime geçiyor"

Komatsu: "Gene Haas benimle düzenli olarak iletişime geçiyor"

F1 Formula 1
Miami GP
Komatsu: "Gene Haas benimle düzenli olarak iletişime geçiyor"
Ecclestone: "Lewis egosunu tatmin için Ferrari'ye geçiyor"

Ecclestone: "Lewis egosunu tatmin için Ferrari'ye geçiyor"

F1 Formula 1
Miami GP
Ecclestone: "Lewis egosunu tatmin için Ferrari'ye geçiyor"
Mercedes, Miami için güncellemeler hazırlıyor

Mercedes, Miami için güncellemeler hazırlıyor

F1 Formula 1
Miami GP
Mercedes, Miami için güncellemeler hazırlıyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye