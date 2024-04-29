"Verstappen, Miami'de Mercedes ile görüşecek" iddiası!

Red Bull takım patronu Christian Horner, geçtiğimiz günlerde Verstappen'in önümüzdeki sezon takımda kalacağını açıklamıştı.

Fakat Hollandalı pilotun Red Bull Racing'den ayrılabileceğine dair söylentiler hız kesmeden devam ediyor.

Avusturyalı OE24 ve çeşitli kaynaklarda yer alan habere göre bu hafta sonu gerçekleştirilecek Miami Grand Prix'sinde, Mercedes yönetimi ile Max Verstappen kampı arasında bir görüşme yapılacak.

Son dünya şampiyonuna bu görüşmede çok yıllık bir kontrat teklif edileceği ve bu kontrat teklifinin de senelik en az 150 milyon euro seviyesinde olacağı konuşuluyor.

İddialar Verstappen'in anlaşmasının dört yılık bir anlaşma olacağı ve Verstappen'in minimum 600 milyon euro kazanacağı yönünde.

Buna ek olarak Verstappen'e kariyerini tamamladıktan sonra bile geçerli olacak bir Mercedes "marka elçiliği" sözleşmesi teklif edilecek.

Mercedes'in aynı zamanda Helmut Marko'ya danışmanlık teklifinde bulunduğu ifade edildi. Görünüşe bakılırsa Mercedes yönetimi, defalarca Marko'ya destek için Hollandalı pilotu takıma getirebilmek için bunu yaptı.

Görüşmenin pazar günü yapılacağı iddia edildi. Böylelikle Red Bull, kısa bir süre içerisinde açıklanması beklenen Adrian Newey ayrılığından sonra Verstappen'i de kaybedebilir.