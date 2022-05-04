Verstappen: "Miami hafta sonu çılgınca geçecek"

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Red Bull pilotu Max Verstappen, son yarış Imola'yı kazanması ve hafta sonunu Grand Slam ile kapatmasının ardından rüzgarı ardına almış durumda.

Miami'nin uzun düzlükleri ve hızlı yapısıyla RB18'e daha iyi uyacağı düşünülüyor. Fakat bu yıl çoğu tahmin tutmadı.

Miami GP öncesi konuşan Verstappen, herhangi bir tahminde bulunmazken, hafta sonunun heyecan verici geçeceğini söyledi.

Verstappen, "Bence önümüzde çılgınca bir hafta sonu var."

"Miami'de yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Burası gerçekten güzel bir şehir ve yarışa ev sahipliği yapmak için ilginç bir yer. Bu yüzden sadece sürücüler değil, taraftarlar da heyecanlı."

"Pisti simülatörde biraz gördüm ve gerçek anlamda piste çıkmadan önce elimizden geldiğince antrenman yapıp, hafta sonuna en iyi şekilde hazırlandık."

"Austin'de yarışmayı seviyorum. Bu yıl Amerika'nın bir başka eyaletine gidip orada yarışmamız gayet eğlenceli."

"Formula 1'in Amerika'da giderek büyüdüğünü görmek heyecan verici. F1 ve takımlar sporu Amerika'da daha da popüler hale getirmek için çok çalışıyorlar ve burada giderek daha fazla yarış yapıyoruz, bu yüzden adım adım daha popüler hale getiriyoruz."

"Ayrıca bu yılki araçlarla takip etmek ve geçiş yapmak daha kolay olduğu gibi, daha fazla takımın galibiyet için yarışmasına da yardım oluyor. Bence taraftarlar için en önemli şey bu."

"Umarım heyecan verici bir hafta sonu olur." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius