Verstappen: "Miami GP zor geçecek fakat hazırız"
Red Bull pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Miami GP için hazır olduğunu söylüyor.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Hava tahminleri Miami'deki yarış hafta sonunun epey sıcak geçeceğini ortaya koyarken, Max Verstappen ve Sergio Perez buna hazır olduklarını söylüyorlar.
Bu yılki beş yarışın dördünü kazanan Verstappen, şöyle konuştu: "Miami'deki pist, sıcaklık ve nem göz önüne alındığında fiziksel açıdan en zor pistlerin başında geliyor fakat bu hafta sonu mücadeleye hazırız."
"Farklı viraj tipleri ve uzun düzlüklerin yer aldığı olduğu ilginç bir pist, bu nedenle hafta sonu ilerledikçe aracın davranışları hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmek hayati önem taşıyor."
"Pist, hızlı bölümleri sayesinde yarışmak için harika."
"Takım genellikle bu hafta sonu çok sayıda pist dışı etkinlik düzenliyor ve bunlarla ilgili pek çok güzel anım var. Miami asla hayal kırıklığına uğratmıyor ve taraftarlar harika bir atmosfer yaratıyor."
Sergio Perez ise şunları ekledi: "Miami'ye geri döndük; Florida'ya gelmek harika."
"Burada kendimi evimde hissediyorum çünkü Latin Amerika'dan gelen taraftarlar bana çılgınca destek veriyor. Miami'de yarıştığım zaman onların sevgisini hissediyorum."
"Umarım bu hafta sonu başarılı olabiliriz. Aracımız geçmişte burada hızlıydı. Önümüzde bir sprint yarışı daha var, bu da mükemmel ayarı bulmayı zorlaştırıyor."
"Fakat Çin'deki yarıştan zamanımızı nasıl en en iyi şekilde kullanacağımız konusunda çok şey öğrendik."
"Miami'de sürücülerin fiziksel olarak zorlanacağı bir başka sıcak hafta sonu olacak. Tüm zorlukların üstesinden gelmeye ve kazanmaya çalışacağız."
Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, leaves the podium with his trophy and Champagne
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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